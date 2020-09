Mezinárodní veletrh Sběratel

KDY: Pátek a sobota 10-16

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, mládež a ženy zdarma

Největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě. Více než 220 vystavovatelů z 35 zemí a 10 tisíc návštěvníků z celého světa. Možnost nechat si zdarma ocenit vlastní sbírky od nezávislých znalců z profesních organizací jako je Svaz českých filatelistů nebo Česká numismatická společnost.

Tři sestry slaví 35 let

KDY: Pátek a sobota 12-22

KDE: Ledárny Braník, Ledařská 5, Praha 4

ZA KOLIK: Od 490 Kč



Tradiční narozeninový večírek Tří sester, které oslaví krásných 35 let. V pátek vystoupí: Iné Kafé, Horkýže Slíže, Vypsaná fiXa, Visací zámek. Plexis P.M., Apple Juice, Pirates of the Pubs a Nástroj snahy. V sobotu: Tři sestry a hosté, Alekhol, Mňága a Žďorp, E!E, Doctor P.P., Synové výčepu a MZH.

Pivo v tržnici

KDY: Pátek 14-22 a sobota 10-22

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, podmínkou konzumace piva je koupě degustačního setu za 100 Kč, senioři 70 Kč



Máte rádi pivo? V tom případě nemůžete o víkendu chybět v prostorách holešovické tržnice, kde se koná devátý ročník festivalu malých a mini českých pivovarů. Akce se měla původně konat jako Pivo na náplavce v červnu, ale byl přesunut na tento termín. Způsob degustace piv zůstává i pro letošní ročník stejný. Během všech ročníků se pivo pije výhradně z degustačních sklenic – organizátoři se tak snaží zamezit zbytečnému odpadu v podobě plastových kelímků a navíc pivo ze skla chutná lépe.

Zabít Johnnyho Glendenninga - derniéra

KDY: Pátek 19-21.10

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Gangsterská komedie, kde kulky létají vzduchem jako neřízené střely a krev nemá cenu vytírat. Hra známého skotského autora Daniela C. Jacksona (v ČR populární díky úspěchu titulu Můj romantický příběh) se odehrává kdesi na skotské vysočině, kde dva poskoci místního mafiána dostanou důležitý úkol – a samozřejmě se jim podaří pokazit, co se dá.