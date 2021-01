Autokino Strahov dnes: Grinch a Jason Bourne

KDY: Od 16.45 a od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I dnes, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes vás čeká dvojitá dávka filmů - od 16.45 vánoční animovaný film Grinch (2018) a od 18.30 pak akční thriller Jason Bourne s Mattem Damonem v hlavní roli. Sledujte filmy v pohodlí vašeho automobilu, do něhož si můžete během projekce objednávat občerstvení.

Kolem světa: Podmořský svět s Martinem Procházkou

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. Vydejte se dnes s Martinem Procházkou za žraloky, velrybami a mantami. "Kapitán na lodi křikne let's go. A já oplácaný vší technikou přepadám do úplně jiného světa. Světa, kde běžné míry moc neplatí. Co také chcete, když se na Vás připluje podívat z pár centimetrů vorvaň, který má přes deset metrů. Hejno kosatek, které během lovu zkontrolují, co to je za podivného tvora na hladině. Manta, s rozpětím křídel i přes šest metrů ladně plujíc vodou. Často mě při jejím pozorování napadlo, že to nejsme my, kdo se na ně jezdí dívat, ale oni zvědavě připlouvají k nám. Nebo setkání se žraloky, kdy občas pulzuje myšlenka, že pokud by chtěli, tak se už nepodívám na hladinu . Naštěstí mi všechny tyto cesty a tvorové, které na nich potkávám ukazují tu vlídnější tvář a díky tomu se s Vámi mohu podělit o pár zážitků, které jsem měl možnost prožít při honbě za mořskými obry. Společně se podíváme do Skotska na druhého největšího žraloka na světě. Zabrousíme do zímního Norska, kde kosatky vplouvají do fjordu a loví tam sledě a vám nad hlavou při tom všem tancuje polární záře. Na potápění s největším predátorem na světě, Vorvaněm. Nebo se ponoříme daleko od Mexického pobřeží s největšími mantami. A mnoho jiného. Budu se na Vás těšit," vzkazuje dobrodruh Martin.

Národní muzeum dětem

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Právě pro vás Národní muzeum připravilo omalovánky inspirované sbírkovými předměty nebo výstavami. Fantazii ani barevnosti se žádné meze nekladou. Stáhněte a vytiskněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Čekají na vás také zvídaví kamarádi Honzík a Fany.