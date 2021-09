Švandovo divadlo: Den otevřených dveří

KDY: 14-18

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma

V sezóně 2021/2022 Švandovo divadlo oslaví 140. let od svého vzniku. "A my to od prvního dne hodláme slavit spolu s Vámi! Během našeho již tradičního Dne otevřených dveří Vás seznámíme nejen s naší bohatou minulostí a se současnou podobou Švandova divadla, ale představíme Vám i naše výhledy do blízké budoucnosti! Připravili jsme pro vás bohatý program. Prohlídky divadla pod vedením členů našeho hereckého souboru; dozvíte se nejen něco o historii našeho divadla, ale též o jednotlivých profesích a zákulisním dění. Dostanete se do míst, kam při běžné návštěvě diváci nemají přístup," zvou lidé z divadla.

Národní muzeum: Sluneční králové

KDY: Denně do konce září

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Krucipüsk v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Na místě 450 Kč

Oblíbená rocková kapela Krucipüsk se představí na Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Tento koncert si rozhodně nenechte ujít! Koncertní areál letos vznikl hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si užijí pohodovou letní atmosféru, vedle skvělé muziky i spoustu dobrého jídla a pití.

Auto/letní kino Strahov: Zátopek & Zhoubné zlo

KDY: Od 20.00 a od 22.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Strahovské kino dnes nabízí dvojitou filmovou dávku. Nejprve od 20 hodin nový český životopisný film o fenomenálním běžci Emilu Zátopkovi a Zhoubné zlo, horor o dívence, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd.