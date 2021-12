Hamlet v režii Daniela Špinara je rodinné drama skandinávského ražení. Soustředíme se totiž na příběh chlapce, který ztratil otce a vlastně i matku, která se brzy po smrti manžela znovu provdala – jde tedy opravdu o rodinnou tragédii, navíc tragédii velmi exponované, královské rodiny. Na všechny je vidět, veškeré dění probíhá v síních paláce, vše je vlastně zároveň veřejné. A mladý Hamlet svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. Nebo to jde, znát krutou pravdu a mlčet? A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda… Že to dobře neskončí, víme asi všichni.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Venom 2 - Carnage přichází

KDY: Od 19.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších komiksových postav společnosti Marvel.

Monkey Business v Lucerna Music baru

KDY: Od 19.30 (bar otevřen od 18)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč



Monkey Business připravili tři výjimečné večery. Nenechte si je ujít! „Přijďte dřív s námi pokecat! Exkluzivně poprvé a naposledy před každým z těchto tří koncertů dáme nahlédnout do našeho soukromí a intimních sfér formou neformální besedy s vámi, našimi diváky a fanoušky. Povoleny jsou i dotazy pěkně na tělo (např. barva spodního prádla nebo počet zaplombovaných zubů atd.). Při té příležitosti také pokřtíme fungl novou první Romanovu sólovku Strážce klidu Vol. 1. Těšíme se na vás. Hezky si to užijem a dáme si do trumpety!“

Program:

17:30 otevření klubu

18:00 debata s kapelou

20:00 koncert Monkey Business

Slavnostní vyhlášení esejistické soutěže

KDY: Od 16.30

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Vyhlášení výsledků čtrnáctého ročníku studentské esejistické soutěže Knihovny Václava Havla za přítomnosti studentů i poroty. Téma letošního ročníku znělo: Co pro tebe znamená být Evropan? Eseje Václava Havla jako Moc bezmocných či Slovo o slovu se staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří k nemnoha skutečně světově proslulým výtvorům české kultury. I proto je zapotřebí dále pěstovat žánr eseje v českém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční řešení. V letošní porotě zasedly tyto osobnosti českého veřejného života: novinář Tomáš Brolík, spisovatelka Lenka Elbe, politolog Miloš Gregor, historik Petr Hlaváček, moderátorka rádia Wave a redaktorka podcastů Respekt Hana Řičicová

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.