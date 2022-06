Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert vytoužené angažmá? Rozbije Milan chvatem z Krav Mňagy Jackpot a zvolá nakonec David Votrubek své „vyhjáááál!“, nebo to nebude tak jednoduché? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí, nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén jim totiž ztíží nejen Davidův osobitý pohled na svět, ale také mafiánský boss Král, taktéž toužící po miliónové výhře.

Divadlo Ungelt: Skleněný strop

KDY: Od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 690-850 Kč



Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno proti. Obvyklá délka představení je 2 hodiny včetně přestávky.

Divadelní spolek JEDL: Soukromé rozhovory

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 390 Kč

Bergmanovská variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda do vztahu muže a ženy. Mlčení druhého člověka. I když mluví. Za slovy mlčení. Mlčení Boha. Za našimi slovy, kterými se ho snažíme dotknout.

Ledárny Braník: Barbora Poláková

KDY: Od 19.45 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, Praha 4

ZA KOLIK: Od 550 Kč



Populární zpěvačka a herečka se v Ledárnách představí společně se svou skvělou kapelou. Nenechte si ujít! Koncertní areál pro Ledárny Open Air najdete hned vedle historické budovy Branických ledáren. Kromě skvělých koncertů si užijete i pohodovou letní atmosféru a bohatý výběr jídla a pití.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Midnight, Night Demon a Laid To Waste v Modré Vopici

KDY: Od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 550 Kč



Blackened speedoví tyrani Midnight spolu s old school heavy mistry Night Demon spojují své síly na společném evropském turné. Večer odstartují pražští speedthrasheři Laid To Waste.

Dvořák Piano Quartet

KDY: Od 19

KDE: Novoměstská radnice (velký sál), Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: 175-900 Kč

Koncert ke 180. výročí narození Antonína Dvořáka, na kterém vystoupí přední české klavírní kvarteto. To pokračuje ve stopách legendárních zakladatelů a ve stopách české interpretační školy, reprezentované Českým kvartetem, Českým nonetem a celou řadou dalších prvorepublikových souborů.

12. Kyjský Pivní Festival

KDY: Čtvrtek až sobota

KDE: Restaurace Šimanda, Šimanovská 47, Praha 14 (u vlakové zastávky Praha - Kyje)

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Užijte si již 12. Kyjský Pivní Festival, na kterém ochutnáte více než 20 druhů čepovaných piv z malých, středních a minipivovarů z celé republiky. Na grilu zavoní burgery, steaky a klobásy, restaurace nachystá speciální jídelní lístek nebo si budete moci vybrat cukrovinky ve stánku. Páteční večer vám zahraje DJ Fally, čtvrteční večer zpříjemní a zahraje k tanci i poslechu kapela New Dodo Band a v sobotu večer zazpívá největší pecky jako Jarošovský Pivovar nebo Hrobaře, exfrontman kapel Argema a Premiér, zpěvák Jarek Filgas.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!