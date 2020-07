Hvězdné léto: Bez předsudků

KDY: 20-22

KDE: Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

ZA KOLIK: Od 499 Kč

Bez předsudků je výtečnou komedií o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně o vás, divácích. Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen.

ABBA CZ na střeše Harfy

KDY: 19-21

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2412/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 220 Kč



Milovníci legendární švédské skupiny ABBA, pozor! Česká revival kapela ABBA CZ vám přiveze show s originálními kostýmy, ale také tanečními choreografiemi podle vzoru legendy.

Letní kino: Kouř

KDY: 21-23

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč



Projekce legendárního filmu Kouř z roku 1990 režiséra Tomáše Vorla. Mladý inženýr přichází na své první působiště se záměrem pracovat, což se však v bizarních poměrech éry posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem…

Kreslení v parku Riegrovy sady

KDY: 17-19

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: 250 Kč



Kreslení je koncipováno tak, abyste se naučili základy kresby a skicování a zároveň strávili příjemný čas plný zábavy při zachycování atmosféry do Vašeho skicáku. Dozvíte se nejen jaké pomůcky používat na kresbu, ale také co kdya kde kreslit. S sebou stačí vzít skicák, tužku, uhel, nebo třeba fixy. Cena 250 Kč, nutná registrace, a to na webu nauctesemalovat.cz.