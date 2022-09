Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18 KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 ZA KOLIK: 60-90 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Autokino Strahov: Střídavka

KDY: Od 20.30

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Komedie o tom, že skutečná životní láska bývá někdy v životě až ta druhá, nebo dokonce třetí a pravé partnerské štěstí může člověk najít až později na cestě životem plném zákrut.

Pražský výběr v Ledárnách

KDY: Od 19.45 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, Praha 4

ZA KOLIK: 650 Kč

Legenda české hudební scény Pražský výběr se představí na Ledárny Open Air. Tento koncert si rozhodně nenechte ujít! Koncertní areál pro Ledárny Open Air najdete hned vedle historické budovy Branických ledáren. Kromě skvělých koncertů si užijete i pohodovou letní atmosféru a bohatý výběr jídla a pití.

Dny Prahy 11

KDY: Od 8. do 10. září, 13-20

KDE: Park u Chodovské tvrze, Praha 11

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Oblíbený festival v okolí Chodovské tvrze nabídne kromě skvělé muziky a jídla také bohatý program pro děti: workshopy, pohádky, soutěže nebo přehlídku složek integrovaného záchranného systému. Na dvou hudebních scénách se představí například Tonya Graves, Mat Long Trio nebo skupiny YoYo Band, Buty nebo Olympic…

Vzpomínka na Medu

KDY: 10-20

KDE: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Meda Mládková by 8. září oslavila 103. narozeniny. Svůj celý život zasvětila umění, přičemž její sen o rozvíjení kultury a historického dědictví se jí splnil v podobě Musea Kampa, které proto zůstane v tento den otevřeno až do 20 hodin. Pro veřejnost jsou připraveny jak komentované prohlídky expozicemi, tak program pro rodiny s dětmi. Stálá expozice s díly Františka Kupky a Otto Gutfreunda bude nadto veřejnosti otevřena celý den zdarma.

Divadlo Ungelt: Krásná vzpomínka

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob? Bizarní příběh Florence Foster Jenkinsové plný živě hrané jazzové i operní hudby…

Výstava Martin Salajka: Mimikry

KDY: Denně do 2. října

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 90-120 Kč

Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tematické instalace a kabinetu kuriozit.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.