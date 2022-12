Představení Taneční školy InDance, která jedinečným způsobem probouzí radost z tance u malých i velkých. Jako host vystoupí i soubory Pop Balet.

Švandovo divadlo: Hadry, kosti, kůže

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 380 Kč



Dvacet let soužití „černého anděla poezie“ Vladimíra Holana a „národního klauna “ Jana Wericha ve vile na Kampě… Vila na Kampě – U Sovových mlýnů 501/7, zdánlivý ostrov svobody v poryvech dějin. Dříve Dobrovského, dnes Werichova vila. Od roku 1945 až do své smrti roce 1980 zde žil „národní klaun a národní rabín“ Jan Werich. V roce 1948, půl roku po odchodu Jiřího Voskovce, se sem do přízemí nastěhoval „černý anděl poezie“ Vladimír Holan. Dvacet let společného soužití Hamleta a Falstaffa. Příliš slov k živým i mlčení s přízraky. Bujaré večírky i nejniternější modlitby. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý… Hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české kultury v jejich střetech i samotách.

Trahir: Křest alba

KDY: Od 19

KDE: Hells Bells Rockin´Pub, Na Bělidle 27, Praha 5

ZA KOLIK: 200 Kč

"Tak konečně! Bujaré vítání našeho debutového alba v podobě jeho křtu a koncertu je tady! Takže do diáře zvýraznit čtvrtek 8. prosince a nezapomeňte s sebou orgie a neřestné rituály… Se slavením nám pomůže speciální host, a to kapela Slať," zvou členové stoner-doomové kapely Trahir.

Gashi v Lucerna Music bar

KDY: Od 20

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč



V New Yorku usazený rapper, zpěvák a skladatel Gashi přijede do Lucerna Music Baru v rámci svého evropského turné. Gashi se narodil v Libyi a většinu svého života strávil jako uprchlík, který se stěhoval ze země do země. Jeho rodina se nakonec usadila v Brooklynu, kde se již v útlém věku seznámil s hudbou. Během svého

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1

Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-20

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Sladké vánoce na zámku

KDY: Do 8. ledna, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století bude vánoční výstava s názvem Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami neodmyslitelně pojí. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!

Výstava: Nikola Tesla

KDY: Do 11. prosince deněn 9-18

KDE: Výstaviště (Křižíkův pavilon D), Praha 7

ZA KOLIK: 90-300 Kč



Z Bělehradu do Prahy přijíždí unikátní výstava o geniálním vědci, jehož vynálezy nás dodnes provází každodenním životem. Možná ani netušíte, kde všude najdete odkaz Nikoly Tesly: v dálkovém ovládání, neonovém osvětlení, v rentgenových snímcích i řízených střelách. V roce 1880 ho jeho zájem o elektřinu zavedl do Prahy, kde navštěvoval přednášky na Karlově univerzitě… Musíme nalézt způsob, jak dostávat elektřinu ze zdrojů, které jsou nevyčerpatelné, říkal Nikola Tesla už před 150 lety… Chcete vidět naživo, jak pracuje věhlasný Teslův transformátor? Dokážete si představit, jak funguje elektrárna, která zkrotila Niagarské vodopády? A jak si Tesla představoval bezdrátový přenos energie? Srbské Nikola Tesla Museum přiváží do Prahy tyto a další funkční modely jeho nejvýznamnějších vynálezů, které si budete moci prohlédnout každý den od 21. listopadu do 11. prosince. Výstava vám poodhalí, jak žil a pracoval novodobý Prométheus, který pomocí elektřiny změnil svět. S čím bojoval a o čem snil? Poznejte Nikolu Teslu, vědce, vynálezce, fyzika a konstruktéra strojů.