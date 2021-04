Kolem světa: Botswana - tradice, příroda a životní styl

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentní vstupenka na celý duben 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. "Ať už se Botswana jakkoliv snaží dohnat moderní svět, intenzivně vás vtáhne do svých tradic a prostého životního stylu. Nejvíce tradicemi ověnčenou událostí je bezesporu svatba, zajdeme na jednu, dvě, tři. Proložíme to cestou na farmu dobytku, jehož počet je i dnes ukazatelem bohatství majitele. Vydáme se i do menších národních parků jako jsou Khama Rhino Sanctuary u Serowe a Mokolodi u hlavního města Gaborone. Pokocháme se výhledy z Kgale hill. Projedeme se po solné pánvi Makgadikgadi nebo si odskočíme k Viktoriiným vodopádům do Zimbabwe. Také vám popovídám o tom, co očekávat na cestách v subsaharské Africe, ať už do země zamíříte s dětmi nebo bez nich," zve na svou přednášku Lucie Maswabi Lorková.

MMM – Michal Mejstřík Memorial

KDY: Od 20

KDE: YouTube kanál Divadla Archa, webové stránky divadla

ZA KOLIK: Zdarma



Divadlo Archa pořádá ve spolupráci s EEIP setkání na počest prof. Michala Mejstříka. Večer připomene předního českého teoretického ekonoma, podnikatele, učitele, vládního poradce, podporovatele umění, prosazovatele podnikatelské etiky, ale především skvělého přítele, který v době lockdownu podlehl covidu. Večer s názvem MMM – Michal Mejstřík Memorial připravili Tomáš Sedláček, Radek Špicar, Dita Tesárková a Ondřej Hrab.

Autokino Strahov: Mama

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Španělsko-kanadský horor z roku 2013. Pět let Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) vytrvale hledal malé neteře Lilly a Annabel, které po násilné matčině smrti zmizely i s otcem neznámo kam. Jeho pátrání, hraničící s posedlostí, narušuje i vztah s přítelkyní Annabel (Jessica Chastain), ale Lucas se nakonec dočká satisfakce. Obě dívky se najatým pátračům podaří najít v opuštěné chatě stojící uprostřed hlubokých lesů. Dívky jsou zubožené, sociálně velmi zaostalé, ale naživu, což si nikdo neumí vysvětlit. Protože jejich návrat do civilizace proběhne nečekaně rychle, může Lucas zažádat o jejich svěření do své péče a spolu s Annabel se jim snaží nahradit harmonickou rodinu. Postupně si ale oba začínají klást otázku, zda si s dívkami nepřivedli domů i někoho dalšího. Někoho, kdo Lilly a Victorii pomáhal celou tu dobu přežít a teď se jich nechce vzdát. Zvlášť Annabel nese narůstající dusno provázené znepokojivými jevy hůře, protože je zjevné, že si mateřskou lásku obou dívek bude muset vybojovat proti soupeři, který používá dost děsivé zbraně…

Zacvičte si online jógu zdarma

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Výstava Veroniky Psotkové: Dive-In

KDY: Do 15. dubna, nonstop

KDE: Náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Na pražské náplavce vznikla ve spoluprácis (A)VOID Gallery působivá výstava výtvarné umělkyně Veroniky Psotkové. Ta je známá svou velkoformátovou tvorbou drátěných figur, často zavěšených v prostoru. Absolventka ateliéru Sochařství FaVU VUT a spoluautorka stálé expozice Mattoni Muzea v Kyselce se opět vrací do prostoru pražské náplavky, tentokrát s expozicí DIVE – IN. Netradiční instalace drátěných figur jakoby levitujících, plavajících a dovádějících v jedné ze zrekonstruovaných kobek se po setmění noří do hluboké modři tajemných vod.

Hudební večer: Petr Fiala

KDY: Od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Pořádá Knihovna Václava Havla. Petr Fiala, kytarista, zpěvák, textař a frontman kapely Mňága a žďorp se na české hudební scéně pohybuje už více než pětatřicet let. Za svou kariéru vydal s domovskou kapelou Mňága a Žďorp téměř dvacet alb, několik výběrových a dvě sólové desky. Založil vlastní vydavatelství Surikata records a díky pevné fanouškovské základně vybírá již roky na řadová alba kapely finance přes crowdfunding. I během pandemie čile koncertuje přes streamovací platformy. V minulosti moderoval hudební pořad České televize Ladí neladí, v roce 2010 mu vyšla kniha Petr píše. Večerem provází Hana Slívová.

Moje kino live: Festival otrlého diváka - Mauzoleum

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí



Mohl to být hutný nadpřirozený horor ve stylu Lucia Fulciho či Daria Argenta, ale je to nechtěně mnohem zábavnější. Mauzoleum přináší mix satanistického slasheru a erotické telenovely s výrazně osmdesátkovým buketem, tlačenými hereckými výkony a kupou ambiciózních, i když viditelně laciných masek a efektů. Film byl restaurován ve spolupráci All Channel Films a American Genre Film Archive.

Severský literární salón online: Nejrudější růže rozkvétá

KDY: 20-20.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Do křesla hosta v online literárním salónu zasedne švédštinářka Marie Voslářová, která představí komiks o lásce Nejrudější růže rozkvétá autorky Liv Strömquist. "Besedu budeme streamovat živě na Facebooku Skandinávského domu a později bude dostupná také v záznamu na našem YouTube kanále," vzkazují pořadatelé.

Vyhráváme: festival živých streamů z Paláce Akropolis. Dnes Michal Horák

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost, web Akropole

ZA KOLIK: Interprety můžete podpořit přes Donio



"Vyhráváme, hrajeme, nevzdáváme to! Oslavte s námi to, že kultura i přes současnou tíživou situaci nadále žije. Připravili jsme pro vás sérii 13 živých streamů, ve kterých poznáte pořádný kus české scény," vzkazují lidé z Paláce Akropolis. V seriálu online živých přenosů koncertů přímo z Akropole dnes vystoupí Michal Horák.