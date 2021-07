Léto ve Švanďáku: Cry Baby Cry

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč zde

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," vzkazují divákům členové divadelního souboru.

Auto/letní kino Strahov: Spirála strachu - Saw pokračuje

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti roztáčí spirálu nečekané pomsty. Mladý detektiv Ezekiel „Zeke“ Banks a jeho parťák vyšetřují děsivé vraždy, které začínají připomínat nechvalně známé případy z minulosti. Nevědomky se tak stanou hráči na šachovnici morbidní hry zákeřného vraha. A to ještě „Zeke“ netuší, že spolu s ním bude ďábelskému plánu šíleného zločince čelit i jeho otec, vážený policejní veterán.

Prago Union v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 370 Kč přes GoOut, 420 Kč na místě

Po loňské vydařené premiéře se i tento rok dočkají hudební fanoušci koncertů na letní scéně Lucerna Music Baru. Letošní série se uskuteční ve zbrusu novém koncertním areálu v Ledárnách Braník. Dnes se na vás těší uskupení Prago Union.

Magická fontána

KDY: Od čtvrtka do soboty,

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 850-1150 Kč přes GoOut



Křižíkova světelná fontána znovu ožívá spektakulární show v produkci skupiny Pyroterra. Představení Magická Fontána kombinuje nejmodernější technologické efekty s monumentálním dílem českého génia Františka Křižíka. Strhující hodinové novocirkusové představení akrobatů s ohněm, světelných tanečníků a živých hudebníků. "Vydejte se s námi na cestu časem a poznejte příběh počátků lidstva a jeho vývoj až do průmyslové revoluce 19. století," zvou pořadatelé.

Magická fontána Františka Křižíka.Zdroj: archiv pořadatele akce