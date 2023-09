Přemýšleli jste už o programu na tento den? Podívejte se na pár akcí, které se dnes v Praze konají.

V nákupním centru Palladium byla zahájena výstava Miro Požára s názvem V duši umělce. Navštívit ji můžete denně až do konce října. | Foto: archiv umělce

Ledárny Braník: Čechomor & Martina Pártlová

KDY: Od 19.45 (otevřeno od 17)

KDE: Ledárny Braník, Ledařská 8, Praha 4

ZA KOLIK: 750 Kč



Jen těžko byste v oblasti české world music hledali výraznějšího interpreta, než je Čechomor. Jejich folkrockové zpracování českých i moravských lidovek patří k české hudební scéně už téměř třicet pět let! Energii ale neztrácí, naopak na pódiích ji skvělí hudebníci plnými hrstmi rozdávají. Tak si pro ni taky přijďte! V Ledárnách navíc Čechomor vystoupí se skvělou Martinou Pártlovou.

UDG & Street 69: Koncert

KDY: Od 19.15 (otevřeno od 17)

KDE: Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč

Pop-rockoví UDG, kteří svou muzikou umí vytvořit neopakovatelnou atmosféru a zahřát na duši, vystoupí v rámci Prague Open Air na Občanské plovárně – půjde o jediný pražský koncert do konce roku, takže kdo UDG nestihne na Plovárně, už je v Praze letos neuvidí! Přijďte si užít jeden z posledních letních večerů ve velkém stylu! Jako support se představí Street69.

Miro Požár: V duši umělce

KDY: Do 31. října denně 11-18

KDE: Nákupní centrum Palladium (Gaming – Art – Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

KDY: Do 1. října denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč



Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.