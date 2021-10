Designblok

KDY: Denně až do neděle 10. října

KDE: Gabriel Loci (Holečkova 10, Praha 5) a Uměleckoprůmyslové museum (17. listopadu 2, Praha 1)

ZA KOLIK: Veškeré informace o programu a vstupenkách na webu Designbloku

Designblok, Prague International Design Festival, je největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě. Historie festivalu sahá do roku 1999, kdy jej založili Jana Zielinski a Jiří Macek, ředitelé pořádající agentury Profil Media. Designblok tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, představuje novinky prestižních značek i prototypy od mladých designérů a designérských studií. Designblok každoročně přiláká více než 50 tisíc návštěvníků všech věkových skupin z České republiky i ze zahraničí.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Karel

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. Film Karel není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého talentu a úspěchů. Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky v České republice i v Hamburgu, ale především v jeho domácím prostředí. Ať už v Praze, na chalupě, nebo na vsi, kde trávil dětství. Zpěvák se ve filmu vydává po stopách svého života na místa, která sehrála v jeho životě důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí koncertů, i svůj život s rodinou a soukromí, které si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Díky upřímné otevřenosti Karla Gotta mohou diváci vidět autentický a jedinečný filmový portrét, plný nečekaných vzpomínek.

Hledání kořenů: Rusíni v České republice

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci večera věnovaného literatuře a kultuře Rusínů v ČR nám představí své dílo tři autorky s rusínskými kořeny: básnířka a pedagožka Barbora Zavadilová, spisovatelka a psycholožka Irina Malinová a textařka, zpěvačka a herečka Jana Šteflíčková. Součástí vystoupení bude i moderovaná diskuse o jejich životě a vztahu k rusínství a rusínské kultuře. V rámci večera proběhne i diskuse s autory maturitních, bakalářských či diplomových prací, kteří si jako téma vybrali kulturu a historii Podkarpatské Rusi.Uvádí Jáchym Topol.

Vasilův Rubáš v Rock Café

KDY: Od 20

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč

Známá pražská kapela je znovu na scéně v plné síle. Folk-reggae-punkové duo Vasilův Rubáš zahraje ve čtvrtek 7. října v pražském klubu Rock Café. Skupina sází na chytlavé melodie, vtipné a nápadité texty plné originálních spojení, obrazů či asociací. Návštěvníky koncertu rozparádí nejen unikátním mixem skvělé hudby, ale i svým humorem a neuvěřitelným proudem energie. Posluchače navíc zaručeně dostane nejen svou hravostí, střídmou instrumentací se zemitým zpěvem, ale i svou otevřeností, ironií a sarkasmem. Dokážou nadchnout nejen příznivce folku, ale zcela jistě i fanoušky ostřejšího punku. Kapela Vasilův Rubáš začala vystupovat na pražské scéně v roce 2003 a v současné době patří ke stálicím alternativních hudebních festivalů. Inklinuje k široké škále stylů, od folku až po punk. Filip "Vasilděda" Novák je autorem převážné většiny písní a kromě zpěvu hraje na akordeon a akustickou kytaru. Petr "Ruby" Rubáš kromě zpěvu ovládá tradiční africký buben djembe. Novinkou je také jejich videoklip k songu Lvice, který spatřil světlo světa letos na jaře. Poukazují v něm na roli muže v dnešní společnosti, která je někdy přehlížena a je považována za nadbytečnou. Kapela zde volá po umírnění a usměrnění žen, které nemusí mít všechny starosti a strasti života jen na svých bedrech. Realizace trvala necelý rok a o kameru, střih a další záležitosti se postarala agentura Lemmur Production. Ani zde nebude o humorné scény nouze, vtip a nadhled kapele Vasilův Rubáš zkrátka nikde nechybí.