Zacvičte si doma jógu

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma

Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Autokino Strahov: Mrtví neumírají

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Dnes vás čeká americká hororová komedie Mrtví neumírají. Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž stárnoucí šerif Robertson (Bill Murray) netrpělivě odpočítává zbývající dny do důchodu, protože nudit se člověk může i bez koltu za pasem. Jeho mladý kolega Peterson (Adam Driver) naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému vyšetřování jednou dostane. Zasloužil by si to, protože jako první vytuší, že ty dvě ošklivě zavražděné dámy z místního bistra mají na svědomí zombie. Jindy by se mu zkušenější kolega vysmál, ale dnes ne. V městečku se totiž odehrává mnohem víc podivností, například slunce nezapadá…

Stínové divadlo: Popelka

KDY: Až do 10. ledna, nonstop

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 až 599 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



Příběh chudé dívky přezdívané Popelka, která svou dobrou duší a šarmem okouzlí bohatého prince, nastudovalo divadlo HILT Praha ve formě stínového divadla. Diváci objeví kouzlo stínů v kombinaci s magickými projekcemi, které vytvoří působivé efekty na plátně. Online představení je založeno na současném moderním tanci. Stínové divadlo se stalo ve světě hitem posledních let. Od doby, kdy ve starověké Číně využívali kouzelníci hry stínu na plátno pomocí světla plamenu svíce, se mnohé změnilo.

Tři měsíce v Peru a pouť na Machu Picchu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč, permanentka na celý leden 990 Kč



Kolem světa je cyklusem zajímavých cestovatelských přednášek, který pořádá a uvádí Karel Wolf. "Vyprávění o tom jak jsme šest dní putovali k úpatí jednoho ze sedmi divů světa. O neuvěřitelné proměnlivosti krajiny, během jednoho dne jsme byli v poledne ve sněhové bouři a večer v džungli. Jak jsme se na cestu připravovali? Co všechno jsme měli s sebou? Ale i o úžasných náhodách, třeba o tom jak jsme po cestě pili kávu u místních lidí v kamenné chýši. Také se můžete těšit na vyprávění o Cuscu a jeho barevných trzích, společně se projdeme po nejzajímavějších inckých ruinách. Necháme se učarovat chaosem a barvami festivalu Inti Raymi i velkolepostí nádherných And, které jakoby v Cuscu vyrůstaly ze střech domů. Do sytosti si užijeme i všudypřítomné lamy," zve na svou přednášku fotografka Anna Mullerová.