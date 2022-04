Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků. Ale jak dlouho bude moci Brumbál zůstat stranou, když jsou sázky tak vysoko?

Poutníci zahrají v Zahradě

KDY: Od 20

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: Od 290 Kč

Poutníci, jež hrají mix bluegrassu, coutry a dalších stylů, za 48 let své existence natočili a vydali celkem 15 CD nebo LP. Kapela Poutníci i dnes patří stále ke špičce v jejich hudebním žánru. Hrají v sestavě: Jiří Pola – kapelník, elektrický kontrabas a zpěv (od roku 1980), Jan Máca – kytara, mandolína, zpěv (od roku 1997), Peter Mečiar – banjo, dobro, pedal steel guitar (od roku 2005), Jakub Bílý – kytara, mandolína a zpěv (od roku 2009).

V botanické zahradě na vás čeká úžasný svět motýlů

KDY: Do 22. května, úterý až neděle 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Motýli: Výstava zaostřená na detail. Tak se jmenuje výstava exotických motýlů, kterou můžete až do 22. května navštívit v pražské botanické zahradě.Jedná se již o 19. ročník a tentokrát bude zaostřen na detail. Botanická zahrada v Troji mnoho let spolupracuje s motýlí farmou ve Stratfordu nad Avonou. Do zahrady postupně dorazí na 5 500 kukel několika desítek druhů. V této „sbírce“ živých motýlů nebudou chybět tropičtí krasavci Morpho peleides a Morpho achilles s blankytně modrými křídly, průsvitné babočky Methona confusa, motýlí cestovatelé – monarchové stěhovaví, pestrobarevní otakárci a ani velcí soví motýli rodu Caligo nebo jedovatá Atrophaneura semperi a rovněž jedovatí motýli z rodu Heliconius.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč

Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.