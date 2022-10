UfommamutZdroj: archiv kapelyHutně omamný trip do kosmické psychedelie! Italští zvukoví alchymisté a power trio UFOMAMMUT se do Čech vrací s desátou, výstižně pojmenovanou deskou „Fenice“ (Fénix). Poslední roky totiž sílil pocit, že Ufommamut už nelétá, ale točí se v kruhu. Perutě novinky vydané opět u respektovaných Neurot Recordings však neskutečně hutný zvuk psychedelických sludgerů přepeřila.Když v roce 2019 po 20 letech a 9 albech trio opustil bubeník a zakládající člen Vita, kosmickému mamutovi na chvíli dokonce dotlouklo srdce. Po necelých dvou letech ale severozápadní Itálii musel opět zasáhnout meteorit novou ‚barvou z vesmíru‘, protože halucinogenní, tíživý a vždy gradující psych-sludge-doom se na „Fenice“ zas odlepil od země… V podzemních prostorech pražského Underdogs se tohoto tripu zúčastní též domací šamani Trahir. Jejich stoner doom silně zapáchá odérem 70’s hard rocku, ale je zprudka osmažen čpavým sabbath metalem, takže ve vás tahle psychedelická seance v doprovodu obézních riffů vyvolá chuť se ponořit do čmoudu pálících se bylin.

Bramborohraní

KDY: Od 16

KDE: Kampus, Hybernská 4, Praha 1

ZA KOLIK: 100-200 Kč, předprodej zde



Kuchařská soutěž „s přílohou šesti kapel“. To je třetí ročník všesmyslového festivalu Bramborohraní. "Kuchařská soutěž je otevřená do vyčerpání stolů s jednoduchými pravidly: kempingový plynový vařič a brambory jako povinná ingredience. Vařit se začíná v 16 hodin a na slavnostní vyhlášení vítězů s cenami pro nejlepší kuchaře (hostiny od našich skvělých sponzorů) dojde v 19:00. K vaření bramborových pochutin zahraje Andrea Lafuente, DJ Oftopik, Skuliak Maniak, Franc Skaffka, Jan Váňa, Jiný Metro a Obi-Wan Smouker," zvou pořadatelé akce.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

V prostorách Chvalského zámku se můžete přenést do Egypta v době vlády faraonů.Zdroj: Lenka BartákováVýstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Autokino Strahov: Jan Žižka

KDY: Od 20

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.

Ungelt: Cesta k vodopádům

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč

Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou nevlastní dceru. Dokáže to napravit? Fascinující jevištní road-movie o hledání cesty k sobě i tomu druhému. Jiří Langmajer se za roli Opičáka umístil v širší nominaci na Cenu Thálie 2022.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Muzeum fantastických iluzí má otevřeno každý den.Zdroj: archiv pořadatele akceVítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!