Autokino Strahov: My

KDY: Od 20.45

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Strahovské autokino dnes promítá americký horor My… Adelaide Wilsonová (Lupita Nyong’o) přijíždí s manželem a dvěma dětmi na prázdninový pobyt na chatu na kalifornském pobřeží, kde jako malá trávila léto. Na první pohled vyrovnaná a spokojená žena v sobě skrývá velké trauma z dětství a hned po příjezdu v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná idyla brzy skončí. Předtucha se promění v realitu, když se uprostřed noci na příjezdové cestě k domu objeví čtveřice podivínů, kteří na rodinu záhy zaútočí. Děsivá noční můra je o to strašlivější, že útočníci vypadají úplně stejně jako Wilsonovi. Jen mají v rukou zbraně. A neváhají je použít.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Daniely Bacíkové. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Moje kino live dnes večer: Naděje

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí



Vyberte si film, kupte si vstupenku a před začátkem si popovídejte s ostatními, jako v klasickém kinosálu… Dnes severské drama Naděje. Anja a Tomas představují pár, jakých známe mnoho. Oba jsou ve středním věku, v plné síle, pevně spojeni dětmi a rodinou. Z jejich romantické lásky už po letech soužití mnoho nezbylo, žijí spíše vedle sebe než spolu a většinu energie dávají do své práce. Tomasův přístup už dokonce hraničí s workoholismem. Anja jako divadelní režisérka právě zažívá triumf díky premiéře nejnovějšího představení, když jí lékaři oznámí, že má fatální neléčitelný nádor a před sebou pouhé tři měsíce života. Do Vánoc zbývá jeden den, dětem nic říct nechce a jediný, o koho se Anja může opřít je Tomas. Anja se rozhodne být silná a bojovat. Může smrtící diagnóza dát jejich rozbitý vztah znovu dohromady nebo už mezi nimi opravdu nic nezbylo? I ve chvíli, kdy jsou vaše šance minimální, naděje vždycky existuje.

Knihy v kobce: Pavla Horáková

KDY: 18-20

KDE: Smíchovská náplavka, Kobka č. 17, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma, nutná je ale rezervace místa přes e-mail marketa.hola@praha.eu.



Cyklus moderovaných a komentovaných (ne)autorských čtení pod taktovkou Praha.eu. Debaty, workshopy a hlavně knihy - to vše vás čeká každý první čtvrtek v měsíci na Smíchovské náplavce v kobce č. 17. Po přibližně půlhodinovém předčítání z knihy bude následovat diskuze. V rámci akce také bude možné nechat si od autora podepsat knihu. Čtení má navíc scénář „štafety“, osobnosti si tedy budou předávat pomyslnou štafetu čtení.

Kolem světa: Splutí Colorada v Grand Canyonu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… Poušť, kroupy a řeky tisíckrát jinak. Grand Canyon skrývá mnohá překvapení. Od proslulé Colorado river, přes letecké neštěstí, které stálo u zrodu moderního řízení leteckého provozu a až po miliony let staré fosílie. Nechte se vtáhnout do příběhu třítýdenní plavby mezi monumentálními stěnami kaňonu. Promítá cestovatelka Martina Němcová

Autokino Ledárny: Rebel bez příčiny

KDY: Od 20.30

KDE: Autokino Ledárny, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 475 Kč za jeden automobil (maximálně 2 lidé uvnitř), vstupenky zde



Scenáristé a režisér filmu pojali příběh slavné gangsterské dvojice, který je založen na skutečných událostech, velice originálně. Na jedné straně se postarali o to, aby na filmovém plátně co nejpřesvědčivěji ožila krize třicátých let. Na straně druhé měl však pohled do minulosti posloužit jako odrazový můstek pro zúčtování se současností. Hrdinové filmu jsou sice brutální vrazi, ale to vše jaksi zůstává v pozadí. V popředí vidíme bojovníky proti existujícímu společenskému řádu a americkému vládnímu systému. Film se stal nesmírně populární zejména mezi americkou mládeží. Prvek protestu jí byl vždy blízký. Filosofie tohoto protestu je však zjednodušena, omezuje se na konstatování, že svět nestojí za nic a že oba sympatičtí hrdinové se právem bouří proti zavedenému společenskému řádu. Skutečnost, že zabíjejí, je druhořadá. Krutost, s jakou byli nakonec zlikvidovaní, jim nakonec ještě získává sympatie diváků… Bonnie a Clyde jsou ve filmu usměvaví, lehkomyslní, možná i dětinští, rozhodně jsou však obdařeni velikým osobním kouzlem. Zabíjejí jakoby neúmyslně a neradi. Jak je nemít rád, jak je nelitovat, když tak mladí nesmyslně zemřou. Odtud je jen krůček ke chvále a identifikaci. Tento film patří k významným dílům světové kinematografie. Kritika právem ocenila formální dokonalost tohoto díla, ale v hodnocení ideového vyznění snímku se často rozcházela. Film je v původním zněním s titulky.