Prago Union na Pavlači

KDY: Od 20

KDE: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

ZA KOLIK: 320 Kč v předprodeji přes GoOut nebo za 350 Kč na místě

Skautský institut na Staromáku se v létě opět přemění na kulturní scénu! "V loňské sezóně i nás samotné překvapila (neskutečná) atmosféra, jakou měly pavlačové koncerty, a to ať šlo o jakýkoliv hudební žánr," říkají pořadatelé akce. Dnes se na vás těší kapela Prago Union.

Letní kino Centrum Černý Most: Tropická bouře

KDY: Od 21.00

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 6, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Na střeše Centra Černý Most vyrostlo po dlouhé filmové pauze letní kino. To kromě oblíbených filmových trháků každý čtvrtek láká také na společnost známých stand-up komiků. Dnes si kromě americké komedie Tropická bouře užijete zábavné vystoupení Lucie Macháčkové.

Mňága a Žďorp v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: V předprodeji 390 Kč, na místě 450 Kč

Valmezská legenda Mňágaa Žďorp, která po celý lockdown zásobovala fanoušky online koncerty, vystoupí naživo v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník.Nenechte si ujít! Koncertní areál letos vznikl hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Auto/letní kino Strahov: Čas

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Pro rodinu s dvěma malými dětmi to měla být dokonalá dovolená. Luxusní hotel v tropickém ráji a hoteliérův tip na tajnou pláž coby potřebná špetka dobrodružství. Na první pohled ta pláž opravdu nemá chybu – je nádherně písčitá, obklopená skalami a blankytně modré moře láká k tomu, abyste do něj okamžitě skočili. Na druhý pohled už to tak ideální není, protože z přítomnosti dalších opalujících se turistů je jasné, že podobný „tajný“ tip dostalo mnohem víc lidí, i když pořád nejde o nic, co by mělo rekreanty znepokojovat. Trable v ráji se projeví až ve chvíli, kdy děti na pláži najdou opuštěné věci patřící jiným hostům hotelu a z moře vytáhnou mrtvolu. Než se z prvotního šoku vzpamatují, čeká je mnohem větší otřes – všichni náhle nevysvětlitelně rapidně stárnou, což je patrné zejména na dětech. Tam, kde před chvílí stáli dva prckové, jsou teď vyděšení teenageři na prahu dospělosti. Všem na pláži je záhy jasné, že pokud se chtějí dožít večera, musí okamžitě vypadnout. Jenže to nějak nejde…