Kolem světa: Rok na Novém Zélandu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde vám přijde odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč

Cestovatelská přednáška ze seriálu Kolem světa. Jak bydlet v luxusních domech díky house sittingu? Jakým způsobem se dá sehnat odborná a dobře placená práce v IT? Jaké to je vozit lidi na kole z baru do baru? Jaký byl sjezd nejvyššího komerčně raftovaného vodopádu světa? Jak vypadají jeskyně se světélkujícími červy? Jak si domorodí Maoři vaří jídlo přímo v termálních jezírkách? Jaký je to pocit, když s vámi jen tak z ničeho nic začne mluvit o životě nejen prodavačka v obchodě či řidič autobusu, ale třeba i náhodný člověk u mušle na záchodě? Nový Zéland nabízí téměř vše, co si člověk dokáže představit: od mohutných ledovců, majestátních hor, malebných jezer, pastvin plných ovcí, aktivních vulkánů či gejzírů až po obrovské písečné duny, ideální pláže pro surfování nebo neprostupný prales. Nemluvě o úžasných lidech a unikátní fauně i flóře. Na Novém Zélandu si každý najde svoje.

Petr Nikl & Ondřej Smeykal - livestream koncertu

KDY: 19.30-21

KDE: You Tube

ZA KOLIK: Zdarma nebo za dobrovolný příspěvek 828426001/5500, VS: 0511



Promítací strojovna broukozvučná, a stereofonní didgeridoo drátopletné. Elektronické didgeridoo Ondřeje Smeykala, v doprovodu promítaných obrazů, mechanicko rozpíjivých, performera Petra Nikla. Jedná se o kombinovaný večer, který vytváří hudebník Ondřej Smeykal společně s výtvarníkem Petrem Niklem. S Petrem Niklem se věnují spoluúčinkování v různých obměnách více než jednu dekádu. Nyní ale nabízí veřejnosti soliterní soustředěný projekt, postavený na dialogu světla a zvuku.