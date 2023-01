Kapela hraje s hlubokou pokorou k americkým černošským hudebníkům a jejich odkazu. Repertoár se skládá ze starých černošských písní z 20. až 50. let minulého století, až po současné blues. Složení: Ivan Vrána - zpěv, kytara, foukačka, Honza Pils - basa, Dušan Moravec / Honza Podzimek - bicí.

Punk a hardcore v knihovně Václava Havla

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

„Všechno je špatně, zpátky na stromy!“ – zpívali koncem 80. let Modrý tanky, jedna z kapel, které nesly Československem 1979–1989 punkrockovou revoltu. Kde a jak to všecko začalo? Kdo byl u toho? O co těm punks vlastně šlo? O čem zpívali, co se jim honilo hlavou? A jak to měli s nepoměrně zbádanějšími fenomény, jako jsou underground nebo alternativa? O tomhle a nejen o tom budou diskutovat pamětníci: Pavla Jonssonová z kapely Dybbuk, Petr Bergmann, aktivista a „punk zuřivej“, a Štěpán Stejskal, co to tehdy všechno dokumentoval svým fotoaparátem a taky je autorem úvodní fotografie události. Moderuje Radim Kopáč, autor knihy Všechno je špatně, zpátky na stromy! Český punk a hardcore v textech 1979–1989, kterou právě vydalo petřínské nakladatelství Divočina.

Trazodon a Völdemört Matuška zahrají v Crossu

KDY: Od 20

KDE: Cross Club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Původně plánovaný křest alba kapely Unsolved Case se přesouvá na 1. března, a tak abyste nebyli ochuzeni o čtvrteční dávku poezie a ladných tónů, přicházíme se záchranným balíčkem," vzkazují pořadatelé akce. Ve čtvrtek večer v Crossu zahrají thrashmetaloví Trazodon a crustoví Völdemört Matuška.

Sladké vánoce na zámku

KDY: Do 8. ledna, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století bude vánoční výstava s názvem Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami neodmyslitelně pojí. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.