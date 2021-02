Autokino Strahov: Čarodějnice

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes kanadsko-americký mysteriózní horor Čarodějnice. Divoké lesy Nové Anglie sedmnáctého století. Pětičlenná rodina se snaží v drsném prostředí nespoutané přírody vybudovat nový život. Pokradmu ji však začne obklopovat temnota: novorozeně zmizí, kozí mléko se proměňuje v krev a nevysvětlitelné příhody začnou sužovat životy jejích členů. Obavy z čarodějnictví se začnou vkrádat do jejich myslí.

Kolem světa: Osm let mezi pytláky a překupníky v Africe

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Dnes s cestovatelem a ochránce přírody Arthurem Sniegonem. „Střední Afrika je nejméně navštěvovanou částí světadílu, přestože její rozmanitost – přírodní i kulturní – je velmi lákavá. Zároveň je bojištěm, kde proti sobě stojí silná armáda pytláků, překupníků a zkorumpovaných úředníků proti snahám dosud divokou tvář tohoto regionu ochránit. Je o co bojovat – mizející druhy lidoopů, luskounů i slonů pralesních v Konžské pánvi i poslední lvi, žirafy či hroši v savanách severněji. Některé z tamních států stojí na chvostu stability, rozvoje či bezpečnosti a to z nich činí pro ochranáře nelehké území.“ říká.

Zahrada Korakuen v Tokiu

KDY: 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 100 Kč



I v tomto roce bude Botanická zahrada pořádat oblíbené přednášky odborníků. Témata přednášek jsou zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. „Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době a získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme,“ vzkazují pořadatelé. Dnešní téma: Zahrada Korakuen v Tokiu. Krása japonských zahrad zanechává v člověku dlouhotrvající pocity. Zahrada svým půvabem a krásou jakoby ani nepatřila do centra Tokia. Její vznik sahá až do 17. století. Zahradou a její historií vás provede kurátor japonské zahrady Miroslav Horský.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Pohádkové čtení v Divadle Horní Počernice

KDY: Od 17

KDE: Facebookový profil divadla

ZA KOLIK: 50-200 Kč



Po dobu nuceného uzavření divadel připravili členové Divadla Horní Počernice pro děti on-line čtení z pohádkových knížek. „Každý čtvrtek od 17 hodin budeme živě vysílat na Facebooku divadla jednu pohádku Boženy Němcové. Pohádky vybírá a čte Vlaďka Držmíšková, která má v divadle na starosti dramaturgii dětských pořadů. Vstupné na online přenos je dobrovolné. Budeme moc rádi, když podpoříte existenci divadla v Horních Počernicích zakoupením vstupenky,“ zvou.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.