Životopisné drama… Film Baze Luhrmanna Elvis o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks). Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední postavou této cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presleyová (Olivia DeJonge)._

Sabor Latino Praha 2022

KDY: 4. až 7. srpna 10-21

KDE: náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Sabor Latino Praha pro vás již sedmým rokem promění Náměstí Republiky v Praze (před OC Palladium) v Latinskou Ameriku… "Protančete s námi čtyři dny v karibských rytmech salsa, bachata či cumbia, naučte se zatančit nebo zabubnovat jihoamerické tinku, sanjuanito, huayno či chacareru nebo brazilskou sambu, rozveselte se společně s mexickými mariachi! A ať vás ani nenapadne, opustit nás na oběd, večeři či svačinku. Tu vám totiž připraví ti nejlepší latinsko-američtí kuchaři žijící v Praze, a to včetně originálních alko i nealko nápojů. A pokud nemáte hlad, nakupte u nás tradiční šperky, látky, šály, poncha, polštářky, hračky, hudební nástroje, kouzelné amulety včetně lapače snů a další skvosty z Latinské Ameriky," těší se na vás pořadatelé akce.

Stalin punx stage I

KDY: Od 19

KDE: Letenské sady, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup dobrovolný

Letní scéna na Stalinu v rytmu punku! V osvědčené kolaboraci Hluch crew a S kudlou v zádech proběhnou toto léto "na Stalinu" pod kyvadlem dvě akce. Venkovní stage, bar a pořádná letní porce rychlé hudby! První se koná právě dnes, a to ve složení Scarecrow (dbeat punk, USA), Golpe (dbeat punk, Itálie), Kurvy Češi (punk, Praha) a Lady Gaza (fastcore, Praha).

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně 9-17

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč

Potěšte se výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkura Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!