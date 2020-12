Autokino Strahov dnes: Zelená kniha

KDY: Od 18.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce zajímavých snímků na velkém plátně. Americká komedie. Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk“ Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidičea bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Jak sérioví a vícenásobní vrazi pracují?

KDY: 18-20

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 250 Kč



Zanechávají za sebou početné oběti a vyšetřovatelům napínají nervy. Od dob, kdy Jack Rozparovač terorizoval ulice Londýna, vyvolávají sérioví či vícenásobní vrazi ve společnosti strach i fascinaci. Proč někteří lidé zabíjejí a proč se k tomu opakovaně vrací? Nahlédněte do procesu odhalování těchto extrémně nebezpečných zločinců s kriminalistou Matejem Snopkem. Jak zjistit motivy pachatele? Je samotný modus operandi klíčem? Jak spojit zdánlivě nesouvisející zločiny? Co ovlivňuje výběr místa činu a co výběr vražedné zbraně? Pojďte hledat odpovědi v poutavé přednášce.

Kolem světa: 840 km sám pěšky přes Pyreneje

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa. Pořádá a uvádí Karel Wolf, dnes přednášía promítá Jakub Šolc. Proč se lidé vydávají na dlouhé solo treky? Je to snad samota, klid a ticho, nebo jen obyčejná touha po svobodě a dobrodružství? Jakub se po dvouleté odmlce od dálkové solo chůze vydal na svou další velkou cestu, na přechod Pyrenejí od Atlantiku ke Středozemnímu moři. Tento přechod absolvoval za 29 dní a to převážně po trailu GR 11 Senda Pirenaica s délkou 840 km.