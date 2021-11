Workshop Dvořák a opera

KDY: Čtvrtek a pátek od 10 po celý den

KDE: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

ZA KOLIK: Dospělí 100 Kč

Národní muzeum – Muzeum Antonína Dvořáka Vás srdečně zve na workshop věnovaný operní tvorbě Antonína Dvořáka. Kompletní program akce najdete na webu muzea.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Halloween zabíjí

KDY: Od 19.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Americký horor… Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tak dlouho utíkala před tichým vraždícím monstrem jménem Michael Myers, až se rozhodla změnit taktiku. Přestala utíkat, začala bojovat. Nalákala Michaela do dokonalé pasti. Ta sklapla, jenže… Příběh filmu Halloween zabíjí začíná v okamžiku, kdy předchozí film skončil. Těžce zraněná Laurie odjíždí v doprovodu dcery a vnučky do nemocnice a v protisměru se k jejímu hořícímu domu řítí hasiči. V jeho útrobách je v ohnivém pekle uvězněný zabiják, který ji pronásledoval celý život. Bohužel, nejen kočky mají sedm životů. Uběhne pár minut a Michael Myers už zase chodí ulicemi města, které se připravuje na halloweenskou noc, a úspěšně zvyšuje počet svých obětí. Zpráva o tom, že z její pasti unikl, se dostane i k Laurie, která si je jistá, že když Michaela porazila jednou, porazí ho i podruhé. Jen bude potřebovat pomoc. Bude ale nutné přesvědčit obyvatele městečka, aby se Myerse přestali bát.

N.O.H.A. v Lucerna Music baru

KDY: Od 21 (bar otevřen od 19.30)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 490 Kč



Kapela N.O.H.A. se vrací po několikaleté kreativní pauze na světová pódia s novým vyzrálým albem. I tentokrát na novém albu N.O.H.A. sází na očividnou sympatii pro stylově otevřený mix drum & bass, world music, dubstepu a čerpá z multikulturních kořenů čtyř národností svých členů. Na přípravě desky se podíleli stálí členové N.O.H.A. Osobitým způsobem obohatili zvuk nového alba i hostující hudebníci jako Shahab Tolouie, Felipe Machado nebo Bohdan „Turboklarinette“. Hlavní tváří nové tvorby je vedle MC Chevyho zpěvačka Kaia Brown a nyní uzrál čas společnou tvorbu zveřejnit. Kaia Brown pochází z Washingtonu DC., ale záhy se přestěhovala do New Yorku, kde začala psát a nahrávat s brooklynskou dub legendou Dr Israel. V New Yorku také spolupracovala s významnými umělci jako Kush Arora, Dub Gabrielem a Chad Jones Process Rebel. Kaia Brown svým osobitým projevem dodává hudbě i živým vystoupením N.O.H.A. novou hudební i vizuální dimenzi. N.O.H.A. ve své tvorbě rozbíjí hranice mezi různými hudebními směry i světovými kontinenty a přirozeným způsobem tak spojuje dynamický nadupaný groove v „ethno-bass“. Tento pojem kapela převzala ze španělských médií, kde je N.O.H.A. takto popisována.

Ondřej Havelka v knihovně

KDY: Od 17

KDE: Ústřední městská knihovna (Klubovna), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Setkání s umělcem širokého záběru, jehož velkou vášní se stal především swing, kterému se věnuje jako zpěvák a tanečník. Původní povolání herce dnes zúročuje v operní a filmové režii. V pořadu zazní ukázky z jeho CD. Besedou provede Hana Benešová. Pozor! Je třeba si rezervovat místo pomocí formuláře.

Kolem světa: Otoč to! Expedice Gasherbrum 2

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Filip není horolezec. Filip jel na osmitisícovku. Ve výšce 7.880 m.n.m. pak musel čelit nepříjemnému rozhodování. Příběh expedice na třináctou nejvyšší horu světa Gasherbrum 2 ležící v pakistánské Karakoramu. V místě, kde spolu těsně sousedí čtyři osmitisícovky, včetně K2. Promítá Filip Vítek.

Průdušky v Zahradě

KDY: 20-22

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 270 Kč

Bluegrassová hudební skupina, vznikla v roce 1974 na ústecké pedagogické fakultě. V roce 1977 našly Průdušky své zřizovatelské zázemí v teplickém klubu Spektrum a dosáhly nejvýraznějších úspěchů: staly se mimo jiné dvojnásobným vítězem prestižního celostátního festivalu Porta.

Skořápka v Ungeltu

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275 Kč



V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě. Hrají Alena Mihulová a Petra Nesvačilová.