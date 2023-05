Chtěli byste si zpestřit svůj program? Podívejte se, co se tento den koná za zajímavé události.

Divadlo Na Fidlovačce hraje ve čtvrtek komedii Muž mojí ženy. | Foto: archiv pořadatele akce

Skejty a lopaty na Stalinu: Premiéra netradičního cestopisu

KDY: 17-24

KDE: Bývalý stalinův pomník, letenský park, Praha 7

ZA KOLIK: 310 Kč



"Zveme vás na premiéru pětidílného cestopisného dokumentárního cyklu Skejty a lopaty. Snímek se zabývá prostředím Zambie a její společnosti očima českých skejtrů, kteří v rámci rozvojové iniciativy sbírají prostředky a budují vůbec první skatepark v této zemi. Dokumentární série potvrzuje tezi, že účinnou, leč mnohdy bolestivou cestou, jak poznat cizí zemi, porozumět její kultuře a společnosti, je pokusit se na místě něco postavit. Rozhodnutí postavit právě skatepark není zcela spontánní, organizace Skate World Better má za sebou úspěšný projekt v Mozambiku, ovšem tentokrát se podařilo celou stavbu, od původní motivace po finální oslavy zdokumentovat. V Africe se naivní představy o výpomoci místním dětem a adolescentům rozpadají při první konfrontaci s realitou. Předem naplánovaný projekt se komplikuje hned první den, vyjednávání s armádou nastává den následující. Okolní obyvatelé zvědavě přihlíží a nekteří z nich se k nám rázem přidávají. Klíčová kontaktní osoba nám podává útržkovité informace, ale přesto se nám vše nakonec podaří zrealizovat. Po našem odjezdu zbývá v zemi betonová džungle, úsměvy mnoha dětí a k tomu také skejty a lopaty. Dokumentární cyklus je rozdělen do pěti na sebe navazujících desetiminutových dílů. Po promítnutí snímku se programu ujme skejtová legenda Pepa Gunlock, jehož skill obdivují lidé na Stalinovi, i pod Stalinem. Můžete se těšit na DJing v rytmu old school hip hop, dobrý drinky, debatu a moc hezkej zbytek večera.Na místě bude i stánek s produkty SWB pro každého, kdo by iniciativu výstavby skateparků po Africe chtěl podpořit. Na akci plánujeme představit novou kolekci i skvosty z předchozích let," zvou pořadatelé akce.

Fidlovačka: Muž mojí ženy

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 449 Kč

Celých pět let dokáže jedna žena klamat dva muže. Jeden o druhém přitom nemají ani tušení a věří, že jsou pro svou lásku tím jediným vyvoleným. Jednou ale všechno praskne a oba se setkávají, aby situaci po chlapsku vyřešili. Který vyhraje? Nebo nakonec zvítězí žena? V reáliích současného Chorvatska se odehrává tento plnokrevný, ale přitom citlivý příběh o tom, co to znamená být zralým mužem, který už nechce nikomu nic dokazovat, nechce “lovit” nové ženy, zvykat si na nové pořádky, mužem, který chce jen žít svůj život tak, jak byl zvyklý.

Pastrami Pop-up

KDY: 11-21

KDE: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Ochutnejte vyhlášený newyorský street food Pastrami v Tržnici! Po celý den budete vybírat ze špiček pražské gastro scény, které nabídnou tento vyhlášený masový sandwich. Zapít ho můžete pivem z malých pivovarů, výběrem kvalitních vín nebo koktejly z prémiového alkoholu. A po jídle provětráte střevíce u vystoupení DJ Gadjo a Tea Jay Ivo. Zkrátka jednodenní street food festival, který si užijete i v rámci obědové pauzy.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!