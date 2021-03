Autokino Strahov: Kruhy

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes na vás čekáamerický horor Kruhy… Kruhy se odehrávají třináct let po událostech předchozího dílu. Příběh o vraždícím filmu je považován jen za hororovou historku, přesto studentku Julii zneklidní změna chování jejího přítele Holta, který prý toto video viděl. Přes jeho varování se na něj zvědavá dívka podívá. Nepochopitelný sestřih zdánlivě nesouvisejících scén korunuje telefonát, ve kterém jí neznámý hlas oznámí, že přesně za týden zemře. Protože ji v tu chvíli začnou různé děsivé události provázet doslova na každém kroku, nebere Julia varování rozhodně na lehkou váhu. Brzy jí také dojde, že jedinou naději na přežití jí může dát pochopení videa, kterým Samara, dívka ze studny, vyslala světu zašifrovaný vzkaz. Pátrání po Samařině děsivém osudu zavede Julii na cestu, kde je její život ve stejném ohrožení, jako kdyby na smrt odevzdaně čekala doma.

Kolem světa: Lovy skvostů temné oblohy

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Z cyklu cestovatelských přednášek Kolem světa. Tentokrát přednášía promítá astrofotograf Petr Horálek. „ Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to jen Mléčná dráha, kterou si mnozí dnes již ani neumí představit, nebo objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme prakticky rozloučit. Dokonce existují i některé úkazy, které nejsou dodneška spolehlivě vysvětleny, neboť se je podařilo spatřit až s rozvojem fotografické techniky v místech s tmavou oblohou,“ zve zájemce.

Přednášky Botanické zahrady: Jak orchideje lákají opylovače

KDY: 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, web Botanické zahrady

ZA KOLIK: 100 Kč



I v tomto roce bude Botanická zahrada pořádat oblíbené přednášky odborníků. Tentokrát online. Témata přednášek jsou zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. „Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době a získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme,“ vzkazují pořadatelé. Dnešní téma: Jak orchideje lákají opylovače. Orchideje jsou počtem druhů nejvetší čeledí rostlin, která roste na všech kontinentech kromě Antarktidy. Známé jsou především díky jedinečné stavbě svých květů. Květy jsou u drtivé většiny orchidejí určeny k tomu, aby přilákaly určité opylovače a přiměly je k přenesení pylu na jinou rostlinu. Některé druhy za to dávají opylovačům odměnu, například nektar. Mnohé druhy ale žádnou odměnu nemají a opylovače oklamávají. V přednášce si nejprve ukážeme, proč orchideje, narozdíl od jiných rostlin, vytváří své komplikované květy. Poté si na příkladech různých druhů z celého světa ukážeme vybrané způsoby, jak opylovače přilákat a přimět k tomu, co orchidej potřebuje. Přednáší RNDr. Jan Ponert.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Rebelové v Rusku: 5 minut svobody

KDY: Od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Setkání s režiséry dokumentárního filmu 5 minut svobody Ksenií a Kirillem Sacharnovými. Film z roku 2012 se vrací k demonstraci na Rudém náměstí v roce 1968 a několika statečným, kteří se tenkrát rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas s okupací Československa, ale sleduje také mladé účastníky protestů z roku 2011. Uplynulo devět let, uvěznění Alexeje Navalného vytáhlo do ulic po celém Rusku desetitisíce lidí, kteří bez ohledu na masové zatýkání vyjadřují nesouhlas se stávajícím režimem. Jak je to tedy s rebely v Rusku? Jaká je kontinuita protestů a jaká jejich budoucnost? Tlumočí Edita Juráková. Moderuje Michaela Stoilova. Zpřístupnění filmu 5 minut svobody a on-line debata s jeho tvůrci je součástí kampaně na podporu dokončení filmu Viktor Fajnberg: Acharaj! Za mnou!

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Moje kino live: Země medu

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek 100-1000 Kč



Dnes makedonský snímek Země medu… Hatizde Muratova žije s churavou matkou ve vesnici uprostřed odlehlé horské oblasti na Balkáně, nemají silnice, elektřinu ani tekoucí vodu. Hatizde je poslední z dlouhého rodu chovatelů divokých včel a pracně si vydělává na živobytí sběrem malých dávek medu a jejich prodejem v nejbližším městě vzdáleném pouhé čtyři hodiny chůze. Její pokojný život obrátí vzhůru nohama příjezd potulné rodiny se řvoucími stroji, sedmi bujarými dětmi a stádem dobytka. Hatidze se ke slibované změně staví optimisticky, ale netrvá dlouho a propukne střet, který odhaluje zásadní napětí mezi přírodou a člověkem, harmonií a nesouladem, zneužíváním a udržitelností. Celovečerní debut dokumentaristů Ljubomira Stefanova a Tamary Kotevské s názvem Země medu charakterizuje epická šíře, ovšem zjevně vznikl z důvěrného vztahu mezi filmaři a tématem. Jde o překvapivě humorný, byť drsný i něžný portrét křehké rovnováhy mezi lidstvem a přírodou, o pohled na rychle mizející způsob života a nezapomenutelné svědectví o vytrvalosti jedné ženy.

Vědomostní kvíz: Harry Potter

KDY: Od 18

KDE: Web Questerland

ZA KOLIK: 100 Kč za osobu (tým 1-6 hráčů)



Máte rádi Harryho Pottera? Pak je tu pro vás další turnaj Questquiz. Ovšem pozor, vědomostní kvíz nebude sahat pouze do filmů o škole kouzel v Bradavicích, ale rovněž na jeho knižní předlohy. „Zápisné je 100 Kč na osobou, v týmu může být od jednoho do šesti hráčů. Zaregistrovat se můžete na naší stránkách questerland.cz nebo nám napište e-mail na adresu info@questerland.cz, ve kterém uveďte počet hráčů a název týmu,“ vzkazují pořadatelé. Při hraní nemusíte s parťáky z týmu být u jednoho počítače, vše probíhá online.

Knihy v kobce: Dora Čechová

KDY: 18-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Kterou z knih Dory Čechové máte nejradši? Dnes můžete poslouchat autorské čtení této talentované spisovatelky. Knihy v kobce je cyklus moderovaných a komentovaných (ne)autorských čtení pod taktovkou Praha.eu. Debaty, workshopy a hlavně knihy – to vše vás čeká každý první čtvrtek v online podobě na Facebooku.

Webinář: Historie japonské animované kinematografie

KDY: 18-20

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 200-260 Kč



Popkulturní fenomén, který k nám dorazil z Japonska jako tsunami. Poznejte kreslené příběhy o lásce i zradě, historii, snech i problémech, které zachvátili svět. Tento večer bude patřit propracovaným filmům a seriálům, jež nám ukázaly, že komerční animaci nekraluje jen Hollywood. S historikem a nadšencem Petrem Kolesíkem vstoupíme do světa japonského anime, kde se dozvíme, jak to celé vzniklo. Čím vším si museli projít tvůrci například v 30. nebo 40. letech minulého století? Kdy se anime začalo masivně šířit? Jaké jsou dnes trendy? Kteří tvůrci tvarovali tento žánr? Jaké anime nás ovlivnilo nejvíc a proč? Proč má takovýto typ kinematografie úspěch? Pojďte hledat odpovědi na tyto otázky v zábavné přednášce.