Strahovské autokino: Pulp Fiction

KDY: Od 17.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I na úplný závěr letošního roku můžete vyrazit do strahovského autokina, které je na rozdíl od klasických kinosálů stále otevřené veřejnosti. Dnes na vás čeká snímek Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je autorskou Biblí Quentina Tarantina, který v tomto opusu definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo rozněcující náročné kritiky na festivalu v Cannes, levicové a pravicové intelektuály i zedníky dopřávající si po těžké šichtě trochu oddychu. Pulp Fiction je multižánrovým opusem, který přetéká fetišistickými detaily a popkulturními odkazy a zároveň dokonale funguje jako svrchovaně napínavý film rozvržený do inovativní příběhové struktury. Chcete vidět homosexuální znásilnění sbližující dva nepřátele na život a na smrt?

Virtuálně do Národního muzea

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. Na podzim přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Design na Vyšehradě

KDY: Do 31. 12., nonstop

KDE: U Kongresového centra, výstup metro C Vyšehrad

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.

Ivan Hlas trio: Živě z Besedy

KDY: 17-18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Přemýšlíte, jak začít silvestrovské oslavy? Co třeba online stream zajímavého koncertu v podání kapely Ivan Hlas Trio? Ivan Hlas vystupuje s touto formací od roku 2004. Tvoří ji excelentní muzikanti – kytarista Norbi Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. K vidění jsou výstavy: Kryštof Kaplan – Korporealita, Lucia Tallová – Looking Through, Ladislav Vlna – Love Or Fight, Aneta Filipová – Jahmal. A také Vánoční ArtBazaar, kde si můžete koupit umělecká díla za rozumnou cenu – horní hranice je stanovena na 3000 Kč.