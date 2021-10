Noční běh pro Světlušku

KDY: Registrace od 17.30, od 18 koncerty, od 20 start závodu

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Startovné 500 Kč

Oslavy již 10. ročníku Nočního běhu pro Světlušku. Díky každoroční účasti běžců organizátoři akce za 9 let získali na pomoc nevidomým neuvěřitelných 18,5 milionů korun, a to je přeci důvod k oslavě. Jak jinak, než opět zdravým pohybem a s rozsvícenými čelovkami letícími do tmy. Svým startovným tak účastníci pomohou lidem s těžkým postižením zraku.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Orchideje: Miniatury a giganti Ekvádoru

KDY: Denně 9-19 až do 10. října

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Letošní podzimní výstava přiblíží rostlinné bohatství a extrémy jihoamerického Ekvádoru v dechberoucích aranžmá. Expozice orchidejí se zaměří zejména na extrémy v této rostlinné skupině, a to jak na miniatury, tak na druhy dorůstající doslova obřích rozměrů. V jihoamerickém Ekvádoru je ve volné přírodě možné nalézt více než 4000 druhů orchidejí. Kurátoři zahrady podnikli právě do této země v roce 2019 expedici s cílem studovat rostliny na původních stanovištích v přirozeném prostředí. Získané poznatky využívají při pěstování orchidejí a dalších cenných rostlin ve sbírkách zahrady. Množství fotografií zdejší krajiny a rostlin právě z této expedice zpestří i připravovanou výstavu. Ačkoliv Ekvádor není co do rozlohy velký, setkáváme se tu s nejvyšší biodiverzitou na světě. Různorodost prostředí se odráží v neskutečné rozmanitosti zdejší přírody. Květinová aranžmá pro výstavu i tentokrát navrhla a realizuje jedna z nejlepších českých floristek Klára Franc Vavříková. Na podobě přehlídky orchidejí v naší zahradě se podílí již potřetí v řadě. Inspirací jí byl jihoamerický Ekvádor a jeho pestrá škála barev. Během procházky skleníkem se setkáte s mnoha typickými symboly této země, navštívíte květinové tržiště, zahlédnete pestrobarevného kolibříka a doslova na dosah ruky budete mít aktivní sopku. To vše originálně zpracované s využitím různorodých materiálů, jako jsou třeba české skleněné korálky od firmy Preciosa, doplněné různobarevnými květy živých orchidejí a dalších rostlin. Aranžmá vzniknou za pomoci studentů Střední zahradnické akademie v Mělníku.

Národní muzeum: Sluneční králové

KDY: 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Pangea, Beatles revival, zahraje v Zahradě

KDY: Od 20

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 250 Kč

Pangea, The Beatles Revival Band, patří díky svým dlouholetým zkušenostem a profesionálnímu přístupu ke špičce evropské revivalové scény.álohu nebo si lze donést i vlastní. Každým rokem odehraje Pangea několik desítek vystoupení na revivalových festivalech, oldies akcích a plesech, v rockových klubech a kulturních střediscích. Jsou žádanými hosty na různých městských a pivních slavnostech, vinobraních a open-air akcích. Jejich vystoupení bývají vítaným zpestřením firemních párty a prezentačních akcí. Kromě stovek úspěšných koncertů má skupina na svém kontě také několik televizních a rozhlasových vystoupení. V srpnu 2011 absolvovala Pangea několik velice úspěšných koncertů v legendárním klubu Cavern v rámci festivalu Beatleweek v Liverpoolu.