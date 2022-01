Přijďte načerpat kouzelnou vánoční atmosféru starých tržišť s pečivem, cukrovím a výrobky, které se zde prodávaly, se stromečky zdobenými starodávnými ozdobami. Čeká vás také doprovodný program s dílničkami pro děti. Podrobnosti si můžete přečíst na webových stránkách výstavy.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Spider-Man: Bez domova

KDY: Od 19

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a on již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Just! Impro silvestrovský speciál

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 350 Kč

Tradiční předsilvestrovská show ve velkém sále, s kapelou a vší parádou. Můžete se těšit na tradiční koktejl skečů a písní na vaše témata a přestřelku humoru a pohotovosti v podání přední české improvizační skupiny.

Kočkožrout: Předposlední představení

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 280 Kč



Česká premiéra hry kultovního režiséra, dramatika a herce Rainera Wernera Fassbindera o partě lidí na maloměstě. Čas tráví posedáváním, popíjením, nárazovým sexem, nekonečnými hovory o ničem a sny o nových začátcích… dokud nepřijde jeden takovej. Nájemný dělník s patřičně horkou jižní krví a dobře stavěnou figurou zvládá nejen tovární práci, ale také pořádně rozvíří sukně zdejších žen. Není divu, že mužům se pak v kapsách začnou otvírat kudly. Dostal se ke všem až příliš blízko. A to se tu trestá!

Krásná vzpomínka

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob? Bizarní příběh Florence Foster Jenkinsové plný živě hrané jazzové i operní hudby.

Iva Bittová a Mucha quartet: Slovenské spevy

KDY: Od 19

KDE: Kostel sv. Šimona a Judy, U Milosrdných, Praha 1

ZA KOLIK: 250-1100 Kč



Zpěvačka a houslistka Iva Bittová je fenoménem nejen české klasické a lidové hudby, ale i alternativního rocku. Velmi úspěšný projekt „Slovenské lidové spevy“ s Mucha kvartetem. Folklórní tvar písní v podání Ivy Bittové zní vždy originálně i autenticky.