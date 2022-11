Nové album česko-polské zpěvačky Ewy Farné s názvem Umami dosáhlo hned několik týdnu po svém vydání na zlato a sbírá silně pozitivní ohlasy a recenze, ve kterých je označováno za nejlepší desku Ewiny patnáctileté kariéry. Album Umami reflektuje zpěvaččin život v posledních letech a svým názvem popisuje pátou chuť života. Úřadující zlatá slavice se tak rozhodla pro pouhých 5 zastávek během svého stejnojmenného turné na podzim 2022 – v Jablonci, Plzni, Ostravě, Brně a Praze.

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-549 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba?

Švandovo divadlo: Scény z manželského života

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmannovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu… Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne tvoří dokonalý manželský pár, před nímž se rýsuje nadějná budoucnost. I na ně však číhají nástrahy každodennosti, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Nedokáží žít ani spolu, ani bez sebe a neustále testují pružnost a pevnost jejich milostného pouta.

Týden Akademie věd ČR 2022

KDY: Denně do 6. listopadu

KDE: Podrobný program a informace zde

Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který plynule navazuje na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Christian Houge: Temple of Light

KDY: Do 20. listopadu

KDE: Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Renomovaný norský fotograf Christian Houge připravil speciálně pro pražskou Bold Gallery výstavu Temple of Light. Uvádí zde své dva nové fotografické cykly, v nichž hlavní roli hrají vzácná vycpaná zvířata, lidské ostatky a oheň. Prostřednictvím první série fotografií Residence of Impermanence umělec zkoumá vztah mezi lidstvem a přírodou pálením vysoce ceněných zvířecích vycpanin. Ve druhé sérii Vanitas pracuje se zapálenými lidskými kosti a připomíná vzácnost života.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

V prostorách Chvalského zámku se můžete přenést do Egypta v době vlády faraonů.Zdroj: Lenka BartákováVýstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Muzeum fantastických iluzí má otevřeno každý den.Zdroj: archiv pořadatele akceVítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!