Kolem světa: Peru - Amazonská očista aneb 15 měsíců mezi šamany

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… "V roce 2017 jsem se vydala sama do amazonského pralesa hledat svého šamana a provést kompletní debordelizace těla, mysli a spirita. Chtěla jsem dokončit svůj proces transformace odblokování podvědomí a najít lék na atopický ekzém a cysty. Samozřejmě součástí cestování měla být návštěva Machu Picchu a dalších míst této krásné země. Místo dokončení čehokoli jsem otevřela pro mě naprosto nový, neuvěřitelný svět magické a mocné přírody, šamanského kmene Shipibo, Ayahuascy, a strávila 3 měsíce v amazonském pralese se šamany. Žádné Machu Picchu, žádné jezero Titicata – neviděla jsem nic, za to jsem toho mnoho zažila. Následující rok 2018 jsem se vydala opět do amazonského pralesa a pokračovala jsem v hledání léku na atopický ekzém a poznávání kmene Shipibo, tamní medicíny a šamanské tradice, které jsem se začala učit. Strávila jsem 5 měsíců v retreatu (léčitelské centrum) mezi indiány kmene Shipibo v Pucallpě a poté krátký čas v mece medicín a Amazonie ve městě Iquitos. Pomalu a nevědomě jsem se stala facilitátorem šamanů a začala pomáhat na ceremoniích s ayahuascou a jinými medicínami. Tato přednáška Amazonské cesty s projekcí fotografií je zaměřena na cestování, praktické věci, zemi Peru a první setkání se s amazonskými kmeny a matkou všech rostlin Ayahuascou," zve vás ke sledování cestovatelka Veronika Motalová.

Výstava Sluneční králové v Národním muzeu

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč. Vstup na výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně



Národnímu muzeu se povedlo vyjednat prodloužení zcela vyprodané výstavy světového formátu Sluneční králové až do 30. září tohoto roku. Výstavu, o kterou je ze strany návštěvníků nevídaný zájem, tak nyní bude moci obdivovat každý, kdo to doposud kvůli protiepidemickým opatřením a omezené kapacitě nestihl.Ještě nikdy nebylo z Egypta do zahraničí zapůjčeno takové množství významných artefaktů jako právě na výstavu Sluneční králové. K vidění jsou unikátní exponáty z mnoha světových muzeí, z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem.Součástí výstavy jsou rovněž předměty, které Národní muzeum získalo jako československý podíl na nálezech učiněných expedicí Univerzity Karlovy v Abúsíru. Kromě toho jsou zde využityi moderní audiovizuální technologie.

Knihy v kobce: Jiří Hájíček

KDY: Od 17.30

KDE: Kobka 17, Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma, nutná rezervace na e-mailu marketa.hola@praha.eu

Cyklus moderovaných a komentovaných (ne)autorských čtení. Debaty, workshopy a hlavně knihy. Po přibližně půlhodinovém předčítání z knihy bude následovat diskuze. V rámci akce také bude možné nechat si od autora podepsat knihu. Čtení má navíc scénář „štafety“, osobnosti si tedy budou předávat pomyslnou štafetu čtení. Dnes jeden z nejúspěšnějších současných českých spisovatelů Jiří Hájíček.

Nezmaři zahrají v Zahradě

KDY: 20-22

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 290 Kč přes GoOut



"Jsme šťastní, že vás můžeme opět pozvat do prostor Kulturního centra Zahrada. Prosíme o respektování aktuálních nařízení," vzkazují lidé ze Zahrady. Skupina Nezmaři se svým typickým vícehlasým vokálem a doprovodem akustických nástrojů zahrají nejen písně vlastní, ale i světovou folkovou klasiku. Nezmaři každoročně odehrají přes sto koncertních vystoupení po celém Česku i Slovensku. Mají stálé publikum ve všech částech republiky. Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují.

Jedovatá sezona v Botanické zahradě

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývajíi značně jedovaté? „V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidé ze zahrady.

My fair lady z Kampy

KDY: Od 19

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

ZA KOLIK: 200 Kč přes GoOut



Karolína Cingrošová zpívá melodie slavné ve filmu i na divadle například z muzikálů West side story, My fair lady, Fantom opery anebo z opery Porgy a Bess. Dále účinkují Václav Žmolík a Ludmila Juránková.