Národní muzeum dětem

KDY: Nonstop

KDE: Webové stránky muzea

ZA KOLIK: Zdarma

Děti, jsou papíra pastelky vašimi kamarády? Fantazii ani barevnosti se meze nekladou. Stáhněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Mimo to vás čekají rovněž prohlídky výstav, tvoření, soutěže a zvídaví kamarádi Honzík s Fany.

Autokino: After - Přiznání

KDY: 20.30-22.10

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně všechno. A právě takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa dozví o sázce, která jejich vášni předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti. Hardin býval krutý a nepoddajný, uměl dívky využít a odkopnout. Teď je to on, kdo by mohl skončit se zlomeným srdcem, kdo bez toho druhého nemůže žít. Udělal obrovskou chybu, kvůli níž může láska jeho života skončit. Dokáže překonat stíny minulosti a vybojovat svou lásku zpět? … Pomocí sms si můžete přímo do vozu objednat občerstvení, vůz můžete opouštět jen v nejnutnějších případech.

Bazaar festival

KDY: Až do neděle

KDE: www.bazaarfestival.cz

ZA KOLIK: www.donio.cz/bazaarfestival



Šestý ročník pražského divadelního a tanečního festivalu Bazaar se vzhledem k aktuální situaci uskuteční v online verzi. Kompletní program a aktuální informace najdete na níže uvedených stránkách.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítač a notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav - Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.

Kanada v době covidu

KDY: 19-21

KDE: Po zaplacení zde obdržíte instrukce

ZA KOLIK: 50 Kč



Michal s Bětkou se letos dostali do Kanady téměř na poslední možnou chvíli. 6. března 2020 dosedli na mezinárodní letiště ve Vancouveru a o deset dnů později se Kanada všem cizincům uzavřela a uzavřená zůstává i nadále. Koronavirová situace začala válcovat celý svět, najednou nebyly žádné pracovní příležitosti, toaletní papír, těstoviny, všechno bylo vzhůru nohama a nikdo nevěděl co se bude dít. Jak vše oba vyřešili a jaké přírodní krásy se jim podařilo vidět a potkat, se dozvíte od nich online přímo z Kanadských Rocky Mountains.

Halloweenské jógové hrátky

KDY: 16.30-17.30

KDE: Po registraci na e-mailu katerina.vecsey@gmail.com obdržíte odkaz

ZA KOLIK: 120 Kč



"Blíží se konec října a s ním Halloween. Jste srdečně zváni na naši živou online lekci, která bude interaktivní a plná hodných strašidel.

S dětmi se společně protáhneme, zahrajeme jógové hry a zkusíme také něco z akrojógy. Větší děti můžou cvičit bez rodičů, od zhruba šesti let výše," zvou zájemce cvičitelky Kačka a Anika.