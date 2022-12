Čtrnáctý ročník této jedinečné sportovní události proběhne 29.12.2022 od 19 hodin v pražské Lucerně. Výjimečný večer se opět ponese v duchu 30tých let 20. století, dress code však není povinný, ale pouze doporučen a vítán. I letos se pořadatel, ve spolupráci s organizací Patron Boxing, vrací k tradici první republiky, kdy se v Lucerně psala historie československého boxu. Zápasit v pražské Lucerně znamenalo patřit k absolutní špičce a toho se pořadatelé drží i v roce 2022, kdy se v ringu utkají špičkoví bojovníci naší bojové scény. V minulých letech se v Lucerně utkali např. Julius Torma, Vilda Jakš, Rostislav Osička, Luboš Suda, Roman Kracík, Václav Pejsar a mnoho dalších špičkových bojovníků. A ani v roce 2022 tomu nebude jinak! Součástí celého večera je výjimečné slavnostní zahájení a pocta jedné z vybraných legend a její následné umístění do boxerské Síně slávy. Lucerna bude jako každý rok praskat ve švech a přítomnost na této výjimečné události se stává stále prestižnější záležitostí.

Fidlovačka: Sugar (Někdo to rád horké)

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 529 Kč

Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají s gangstery na schovávanou… Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce Sugar a dvou muzikantech na útěku… Když na sklonku 50. let přišel režisér a scénárista Billy Wilder za slavným filmovým producentem Davidem Selznickem s námětem na scénář, který v sobě kombinuje žánr gangsterky a komedie, producent nápad rázně zamítl s tím, že tohle spojení „rozhodně nemůže fungovat“. Naštěstí Billy Wilder producenta neposlechl a natočil geniální nesmrtelnou hudební komedii Někdo to rád horké. Na základě tohoto úspěšného snímku vznikla divadelní muzikálová podoba z pera trojlístku scénáristy Petera Stonea, skladatele Julea Stynea a textaře Boba Merilla. Muzikál byl poprvé uveden na Brodwayi v roce 1972 a stal se hitem divadelních scén po celém světě. Divadelní text Sugar (Někdo to rád horké) vznikl podle filmového scénáře B. Wildera a I. A. L. Diamonda k filmu Some like it hot - Někdo to rád horké, na námět R. Thorenena.

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem. Původní komedie z divadelního prostředí… Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Sladké vánoce na zámku

KDY: Do 8. ledna, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století bude vánoční výstava s názvem Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami neodmyslitelně pojí. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16-20

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: 29. a 30. prosince 9-21, 31. prosince 9-15, 1. a 2. ledna 9-21

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Vánoce v zoo: Nadílka u zvířat

KDY: Denně od 9.00

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

ZA KOLIK: Dle ceníku Zoo Praha

Užijte si v zoo nadílku u zvířat, do 30. prosince dostanou vybrané druhy neprodané vánoční stromy. Jak si s nimi poradí gorily, sloni nebo třeba papoušci?