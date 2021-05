Autokino Strahov: Amityville - Probuzení

KDY: Od 20.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Strahovské autokino dnes promítá americký horor…Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou matkou přestěhují do nového domu. Hlavním důvodem je, že potřebují ušetřit peníze, aby mohli pro Jamese, který je v kómatu, zaplatit nákladnou zdravotní péči. Zkrátka jsou v situaci, kdy si příliš vybírat nemohou a dům Amityville jim po všech stránkách vyhovuje. Navíc James nejen nečekaně nabyde vědomí, ale začne se zázračně uzdravovat. Bohužel to je pro obyvatele domu pravděpodobně poslední dobrá zpráva. Jejich radost totiž netrvá dlouho. V domě se začnou dít i další nadpřirozené jevy a ty už nejsou tak radostné. Spíše děsivé. Bella začne matku podezřívat, že jim o jejich novém domově neřekla úplně všechno. A její tušení se brzy potvrzuje. Dozvídá se, že žijí v nechvalně známém domě Amityville, o kterém se už několik desetiletí vypráví děsivé a krvavé historky. Nyní se potvrzuje, že to nejsou pouhé legendy. Boj o přežití v domě plném zla právě začíná.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Daniely Bacíkové. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se už rok potýká s koronavirovými opatřeními. Proto zpřís-tupnilo na svých stránkách online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně do konce dubna

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Moje kino live dnes večer: Služebníci

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí



Vyberte si film, kupte si vstupenku a před začátkem si popovídejte s ostatními, jako v klasickém kinosálu… Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.

Art Parking v Pražské tržnici: Znouzectnost

KDY: 19-20.30

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Praha 7

ZA KOLIK: 547 Kč, vstupenky přes GoOut



Živé umění se vrací, je tady festival Art Parking! V jeho rámci dnes večer vystoupí oblíbená plzeňská punková kapela Znouzectnost. „Akce probíhá ve speciálním režimu a vjezd do areálu bude umožněn pouze po předložení čestného prohlášení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, ne starším než 48 hodin od začátku koncertu nebo o prodělání onemocnění Covid-19 v době 90 dnů před datem koncertu. Čestné prohlášení musí být vyplněno každým člověkem v autě starším 18 let a vytištěné odevzdáno u vjezdu do areálu,“ upozorňují pořadatelé. Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde, vytisknout a vyplnit na festivalových stránkách, kde najdete i všechny potřebné informace.

Divadlo V Dlouhé online: Oblomov

KDY: Od 20

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: 180-540 Kč, vstupenky přes GoOut



Citlivý a až dětsky upřímný Oblomov odmítá přijmout pravidla uspěchaného světa, založeného na sobectví a přetvářce, a nechce s ním ani zápasit. Svou vědomou nečinností klade horečné lidské aktivitě znepokojivé otázky po jejím smyslu. Titulní postava Gončarovova románu dala jméno vlastnosti nebo stavu člověka neschopného činu, utíkajícího se do snu. Pojem „oblomovština“ je dnes známý na celém světě a Oblomov se stal hrdinou z galerie nejslavnějších literárních postav, jakými jsou Hamlet, Don Quijote, Don Juan či Švejk. Hrají: Michal Isteník, Tomáš Turek, Jan Meduna, Jan Vondráček, Veronika Lazorčáková, Eva Hacurová.

Přízraky fašismu a války v díle Toyen

KDY: Od 18

KDE: Web Národní galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Jak se do tvorby Toyen promítala zneklidňující politická krize meziválečného období, která vyústila ve druhou světovou válku? Kunsthistorička Barbora Bartůňková se ve své přednášce zaměří na surrealistická díla Toyen, která byla reakcí na rostoucí hrozbu fašismu a utrpení válečných let. Působivá vyobrazení přízračných postav a imaginárních krajin budou prezentována v kontextu protifašistické tematiky v dílech dalších významných představitelů československé avantgardy. Přednáška tak představí jedinečné umělecké svědectví o boji proti politickému útlaku a násilí v třicátých a čtyřicátých letech 20. století.

Kolem světa: Extrémní jídla světa

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… Ochutnávání místních pokrmů patří neodmyslitelně k cestování. Poznejte netradiční jídla, která jsou v některých koutech světa delikatesou a jinde nahání husí kůži. Jak chutná tarantule, nebo smažený štír? Hadí vesnice ve Vietnamu a popíjení hadí krve, je zážitkem pro otrlé. Podíváme se i do Kambodže na smažené tarantule, smažená sarančata, nebo do Malajsie na nejsmradlavější ovoce na světě. Přednáška nejen o tom, co vše lidé v nejrůznějších koutech planety jedí, ale také o pochopení rozdílů v gastronomických zvycích různých kultur. Proč muslimové nejedí vepřové a hinduisté zase hovězí maso, nebo proč je šafrán nejdražší koření světa? Přednáškou vás provede cestovatel a kuchař Milan Václavík.

Autokino Ledárny: Rebel bez příčiny

KDY: Od 20.30

KDE: Autokino Ledárny, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 475 Kč za jeden automobil (maximálně 2 lidé uvnitř), vstupenky zde



Snímek, ve kterém James Dean ztvárnil svou typickou roli mladého rozervaného hrdiny, se po více než čtyřiceti letech stal filmem téměř kultovním. Jako jeden z prvních se zaměřil na svět problematické dospívající mládeže, která nemůže najít kvůli chybějícímu zázemí své místo ve světě kolem. Citová otupělost a zločinnost těchto stále ještě dětí je tu ukazována jako důsledek naprostého nepochopení rodičů, kteří nedokáží překročit hranice svého světa a naslouchat svým ratolestem. Jak otřesně zní komentář jednoho z mladých hrdinů: "Děti ovšem nejsou nijak zvlášť žádoucí. Jsou hlučné a obtížné, nemyslíte? Proto je dětský pokoj umístěn stranou. Až budete mít děti, oceníte toto zařízení. Mohou vyvádět a vy to ani nezaznamenáte. Zavřete je tu a do smrti je už neuvidíte…" Vedle životní role Jamese Deana si tu připomeneme i neméně slavnou a půvabnou Natalii Woodovou v postavě Judy. Ti pozornější poznají v jednom z chlapců z party mladistvých i Dennise Hoppera. Film je v původním zněním s titulky.