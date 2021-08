ProART Festival 2021

KDY: Od dnešního dne až do neděle

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501, Praha 1

ZA KOLIK: Informace a program zde

Mezinárodní workshop festival tance, zpěvu, herectví, psaní a dalších performing arts. „Uměním proměňuj, formuj a povznášej sebe i druhé,“ zní motto festivalu.

Letní kino Centrum Černý Most: Bláznivá střela

KDY: Od 21.00

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 6, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Na střeše Centra Černý Most vyrostlo po dlouhé filmové pauze letní kino. To kromě oblíbených filmových trháků každý čtvrtek láká také na společnost známých stand-up komiků. Dnes si kromě legendární americké komedie Bláznivá střela v hlavní roli s Leslie Nielsenem alias Frankem Drebinem užijete zábavné vystoupení Jana Studničky.

Vypsaná Fixa v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: V předprodeji od 390 Kč

Vypsaná fiXa vystoupí v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Nenechte si ujít! Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Auto/letní kino Strahov: Slečna bestie

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Kdyby Slečna bestie byla normální horor o řádění sériového zabijáka, roztomile naivní studentka Millie (Kathryn Newton) by se s velkou pravděpodobností stala jednou z jeho prvních obětí. Monstrum, přezdívané Řezník (Vince Vaughn), si ji také neomylně vyhlédne, jenže místo dalšího zářezu na pažbě si vinou jistého magického rituálu ze setkání s Millie odnese velmi nepříjemnou životní komplikaci. Pokud je ovšem slovo „komplikace“ pro situaci, kdy se ráno probudí v jejím těle, dostačující. Millie je na tom ještě hůř, musí se vypořádat s tím, že se z ní přes noc stal obtloustlý padesátník, po kterém jdou policajti z celé Ameriky. Navíc má jen 24 hodin na to, aby vrátila věci do normálu, jinak v tom chlapovi zůstane uvězněná navěky. Zatímco se Millie v Řezníkovi trápí a přemýšlí, jak z něho ven, Řezník v Millie si neskutečně užívá. Získal krytí, o jakém se mu ani nesnilo, a navrch k tomu školu plnou nic netušících studentů a studentek, kterými si může prakticky bez práce vylepšovat skóre. Protože koho by napadlo, že se v té naivce, jež byla dosud považovaná za šikanovaného otloukánka, skrývají neukojitelné vražedné sklony?

Vycházka: Rozhlas za Pražského povstání

KDY: Od 18.30

KDE: Sraz Václavské náměstí, před bývalým Domem potravin (dnes McDonald´s na rohu Václavského náměstí a Washingtonovy ulice)

ZA KOLIK: 180/250 Kč zde, nutné koupit vstupenky dopředu

Co vás čeká? Dozvíte se, jak souvisí hotel Jalta s rozhlasem. Uvidíte, kam se rozhlas přestěhoval potom, co jeho sídlo zničil nálet. Dozvíte se, kde bydlel legendární hlasatel Zdeněk Mančal. Uslyšíte dobové nahrávky vysílání z května 1945. Zjistíte, jaké další budovy rozhlas používal kromě známé Vinohradské 12. A jako bonus spatříte rodiště Járy Cimrmana.

Běh za Sliveneckou saní

KDY: Od 18

KDE: Start v ulici Nad Drahou, Praha 5

ZA KOLIK: Informace a přihláška zde



Máte rádi běh? Dnes na vás čeká další díl seriálu běhů do kopce v Praze a okolí.