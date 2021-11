Plechová Huba 2021

KDY: Čtvrtek až neděle denně

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 1002, Praha 14

ZA KOLIK: Dospělí 100 Kč

Pekelné chilli klání (až) 20 odvážlivců, kteří mají Plechovou hubu. Připravené budou jako každoročně ochutnávky (nejen) soutěžních pokrmů a doprovodný program. Dále budete mít možnost pořídit si chilli omáčky, čokolády, sušené papričky, semínka paprik a vůbec vše, nač si vzpomenete!

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Poslední souboj

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Americké historické drama. Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je o posledním, oficiálním, Francií posvěceném duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrouges (Matt Damon) a Jacques Le Gris (Adam Driver) jsou přátelé, ze kterých se stanou rivalové. Středobodem jejich pře je Marguerite (Jodie Comer), žena Carrougese. Tu Le Gris dle jejích slov napadne, ona ho veřejně obviní, jenže on tvrdí, že je nevinný. Carrouges začne bránit čest své ženy a výsledkem je duel s tím nejvyšším rizikem – smrtí. V případě prokázání nevinny Le Grise navíc Marguerite hrozí ještě upálení za živa.

Mucha v Akropoli

KDY: Od 20

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: 350 Kč



Mucha je brněnská pseudopunková formace sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Muchy, jež se do povědomí společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavujícími mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé úchylky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné podivnosti života. Kapela vydala čtyři alba a to Slováckou Epopej (2013), Josefene (2014) a Nána (2016). Nové album Tos posrals vyšlo v říjnu 2019.

Poznejte tajná zákoutí Ústřední knihovny

KDY: Od 10, 12, 14 a 16

KDE: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 1/4, Praha 1

ZA KOLIK: 99 Kč

Na Státní svátek ve čtvrtek 28. října 2021 mají pobočky knihovny zavřeno. S jednou malou výjimkou. Můžete zajít na exkurzi do Ústřední knihovny a poznat její tajná zákoutí. Jak to vypadá ve skladu Ústřední knihovny a jak funguje samoobslužná linka na vracení knih? Přijďte prozkoumat tajná zákoutí knihovny v rámci Dne otevřených dveří pořádaného Magistrátem hlavního města Prahy. Co vás čeká? Komentovaná prohlídka s knihovníky, kteří vás provedou po prostorách Ústřední knihovny, které běžně neuvidíte.

Den otevřených dveří magistrátu

KDY: 9-18

KDE: Rezidence primátora hlavního města Prahy (Mariánské náměstí 1, Praha 1), Nová radnice (Mariánské náměstí 2, Praha 1), Škodův palác (Jungmannova 35/29, Praha 1)

ZA KOLIK: Zdarma



Magistrát hlavního města Prahy otevře letos veřejnosti 28. října, u příležitosti Státního svátku – Dne vzniku samostatného československého státu, dveře Rezidence primátora hlavního města Prahy, budovy Nové radnice a Škodova paláce. V Nové radnici bude kromě prohlídky připraven doprovodný program pražských Domů dětí a mládeže a dalších příspěvkových organizací a městských společností. Tradice současných Dnů otevřených dveří, které umožňují veřejnosti přístup do míst, institucí či budov, kam by se běžně nedostala, vznikla podle dostupných údajů ve druhé polovině 20. století ve Francii. V roce 1963 se v Toulouse konal k 50. výročí zahájení provozu tamního letiště den „Portes ouvertes à Francazal“ a „otevřené dveře“ se postupně rozšířily do dalších měst a zemí. Začátek tradice magistrátních Dnů otevřených dveří se datuje do roku 2001. Tehdy, jako připomenutí dne, kdy začal nový revoluční Magistrát hlavního města Prahy a Ústřední národní výbor úřadovat v budově Nové radnice (10. května 1945), se pro veřejnost otevřely prostory Staroměstské radnice, Clam-Gallasova paláce a Rezidence primátora. Další Dny otevřených dveří následovaly většinou u příležitosti státních svátků, loni se nicméně, vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru, nekonaly.