Autokino Strahov: Tiché místo

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí… Dnes americký horor Tiché místo. Lee (John Krasinski) a Evelyn (jeho životní partnerka Emily Blunt) Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy na vlastní kůži poznají i Abbottovi. Ti dosud jako jedni z mála přežívali i díky tomu, že je jejich nejstarší dcera Regan neslyšící, a tak pro ně byla znalost znakové řeči absolutní nutností i v „normálních dobách“. Kromě toho vyvinuli na odlehlé farmě, kde žijí, celou řadu bezpečnostních opatření, jež je mají chránit, počínaje zvukově izolovaným sklepem a konče molitanem obalenými kostkami k Monopolům. Bude to ale k bezpečí stačit? Takový život totiž připomíná tanec v minovém poli a čekání na jednu jedinou, leč osudovou chybu. Evelyn je navíc těhotná a termín porodu se kvapem blíží. A některé životní události se bez křiku jednoduše neobejdou.

Kolem světa: Jihovýchodní Asie pěšky a stopem

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Dnes s cestovatelem Martinem Půlpánem. „Na motorce stopem projedeme Vietnam, zemi známou, ale stále neobjevenou. Zavzpomínáme na vietnamskou válku a projedeme deltu řeky Mekong. Na korbě dodávek objevíme Laos a jeho zlatavé chrámy. V Kambodži se poté vydáme do džungle prozkoumat pozůstatky mocné Angkorské říše, ale zavzpomínáme i na nedávnou krvavou historii z doby vlády rudých Khmérů. V Thajsku se vyhneme turistickým letoviskům a budeme se toulat na severu země v hornaté krajině nebezpečného zlatého trojúhelníku, kde se kdysi pěstovalo nejvíce opia na světě. Právě zde objevíme horské vesničky s malými etniky, která žijí po stovky let tradičním životem. Jihovýchodní Asie je si v mnohém podobná, ale zároveň je naprosto rozdílná a my si všechny tyto rozdíly ukážeme. V malých vesničkách z dřevěných domků budeme pít s domorodci rýžovou pálenku nebo si ukážeme, jaké to je být učitelem na laoském venkově. Přespíme v budhistických chrámech nebo u obyčejných lidí doma. Tato přednáška vám ukáže naprosto neturistické části jihovýchodní Asie,“ zve zájemce Martin.

Trvalky v přírodě a na zahradě

KDY: 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 100 Kč



I v tomto roce bude Botanická zahrada pořádat oblíbené přednášky odborníků. Celý rok 2021 se nese v duchu jedovatých rostlin. Témata přednášek jsou tedy zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. Přednášet budou odborníci na daná témata nejen z pražské botanické zahrady, ale i z dalších odborných organizací. „Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době a získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme,“ vzkazují pořadatelé. Dnešní téma: Trvalky v přírodě a na zahradě, přednáší Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Scandi: Přehlídka severských filmů

KDY: 25. až 31. ledna

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Od 65 Kč



To nejlepšía nejmrazivější, co za poslední rok vzniklo ve Skandinávii. Filmy, které hledají řešení krizí všech druhů, budou stavebním kamenem sedmého ročníku Scandi. Během celého týdne nabídne v online prostoru Edisonline filmy různých žánrů a témat, které aktuálně definují nejen severskou kinematografii, ale také témata, která se stala virálními po celém světě. Dnešní program: 18.00 a 20.00 Rytíři spravedlnosti, 22.00 O kuřatecha lidech.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.