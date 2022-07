Slovenská punková kapela Davová psychóza vznikla už v roce 1987, což znamená, že letos slaví své 35. výročí založení! Během více než tří dekád se stala jednou z nejkultovnějších kapel na česko-slovenské punkové scéně. Oslavte toto výročí s nimi! Ve čtvrtek 28. července v kultovním pražském klubu Modrá Vopice! Večer odstartuje kapela Antisocial Skills. Facebooková událost zde.

Autokino Strahov: Top Gun - Maverick

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá.

Divadlo Ungelt: Drobečky z perníku

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 690-800 Kč



Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Barová zpěvačka Evy je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu a své přátelé z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K jejímu životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera, která je dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou ji ukáže správnou cestu, jak žít.

Kapela Slipknot vystoupí ve čtvrtek večer v O2 areně.Zdroj: archiv kapelySlipknot v O2 areně

KDY: Od 19 (vstup od 18)

KDE: O2 arena, Českomoravská 2345/17, Praha 9

ZA KOLIK: 1290–1790 Kč

Před dvaceti lety se devíti inspirativním muzikantům z Des Moines, Iowa, podařilo rozbít rámec toho, co je možné v rockové hudbě. Od momentu, kdy Slipknot vydali jejich stejnojmenný debut v roce 1999, bylo jasné, že jsou něčím, co tu předtím nikdy nebylo, ale přesně to, co jsme potřebovali. Tam, kde by podobné kapely vyhořely nebo ztratily svůj odkaz, při snaze zalíbit se všem, Slipknot nejenže prokazují trvalou oddanost k tvrdé práci, neustálé evoluci, jejich řemeslu, ale také to, co definuje heavy metal a rock obecně. S “We are Not Your Kind” se po 5 letech Slipknot vrací s novým albem, kde kapela dostála toho, co od nich nejvíce očekáváme. U “We Are Not Your Kind” se střetávají údery temnoty a násilí, hnané jejich kreativní stránkou a vizí. Program: 18.00 otevření vchodů, 19.00 Vended, 19.50 Jinjer, 21.00 Slipknot.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma

Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.

Muzeum fantastických iluzí je otevřeno každý den.Zdroj: archiv pořadatele akceMuzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně 9-17

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč



Potěšte se výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkura Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.