Dva cizinci putují australskou pouští. Virgil (Zac Efron) jede za prací, která mu údajně změní život, a má ho tam přivézt ne zrovna sympatický řidič Keith (Anthony Hayes). Během cesty se jim přehřeje motor auta, a tak musí zastavit uprostřed vyprahlé divočiny. Když Keith automobil opravuje, zaujme Virgila zlatý odlesk u jeho nohou. Začnou kopat a objeví ten největší balvan zlata, jaký kdy kdo nalezl. Prvotní nadšení se promění v bezmoc, když zjistí, že vytáhnout ze země tak velkou hroudu zlata je nad jejich síly.

Divadlo Ungelt: Krásná vzpomínka

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob? Bizarní příběh Florence Foster Jenkinsové plný živě hrané jazzové i operní hudby.

Přednáška: Expedice Mekong

KDY: Od 18.30

KDE: Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

ZA KOLIK: 100-150 Kč

Výprava tří Čechů a tří Vietnamců po kanálech delty. "Plavba byla o to náročnější, že není známo, že by někdo podobnou plavbu kdy uskutečnil, a tudíž nejsou informace. Museli jsme se potýkat očekávanými i neočekávanými nástrahami, například velmi rychle se měnící hladinou, neprůchodnými kanály plnými rostlin, malou hloubkou, nízkými mosty, proudy a hrázemi. Největší překážkou je, že nelze najít žádného místního Vietnamce, který by znal deltu dále než v okruhu svého bydliště, nebo jeho obvyklých plaveb. A žádné itineráře neexistují. Součástí je i film. Ukazuje deltu zcela jinak, jak jí zná většina turistů," zve na přednášku Zdeněk Porkert.

Hovory z Brumlovky: Hana Součková

KDY: 18-19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



"Do pořadu Hovory z Brumlovky si každý měsíc zveme lidi, kteří dle nás mají co říct a svůj pracovní či osobní život mají nějak spojený právě s Brumlovkou. Chceme pro vás hledat inspiraci, pracovní i osobní hodnoty, rady, ale i představovat životní výhry a prohry.Jiná osoba, jiné téma, pokaždé na Brumlovce. Hana Součková nastoupila do společnosti SAP v roce 2014 a v srpnu 2018 byla jmenována generální ředitelkou SAP ČR. Její prioritou jsou spokojení zaměstnanci a obchodní spolupráce se zákazníky i partnery, stejně jako neustálý rozvoj a přínos inovací na český trh. Ve volném čase ráda sportuje, vymýšlí zábavné aktivity se svými dvěma dětmi a vydává se na výlety do hor nezávisle na ročním období. Rozhovorem vás bude provázet Eduard Forejt," zvou lidé z Brumlovky na online pořad.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč

Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Výstava papírových betlémů

KDY: Denně kromě úterků a čtvrtků 14-16 až do 2. února

KDE: Kostel Církve československé husitské, Na Václavce 1, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Vidět můžete přes 150 papírových betlémů od počátku Československa až po současnost. Betlémy s vyobrazením známých osobností, betlémy spojené se známými městy a krajinami, betlémy spojené s tradičními řemesly a jinými lidskými činnostmi a zálibami. Po dobu výstavy je možné se zaposlouchat do vánočních koled a dalších populárních i klasických vánočních melodií. Během výstavy je možné získat i vlastní betlém a sestavit si ho pod vedením zkušeného poradce, který podává odborný výklad k jednotlivým betlémům.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Výstava: Moderní knižní obálky z muzejní knihovny

KDY: Denně do 31. ledna 10-18

KDE: Národní muzeum (historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Výstava Moderní knižní obálky z muzejní knihovny představuje průřez vizuální podobou českých knižních obálek 20. století prostřednictvím sbírkových předmětů z fondů oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Ukazuje různé přístupy výtvarníků a výtvarnou proměnu obálek napříč jedním stoletím – prezentuje ukázky z období přelomu 19. a 20. století, z doby mezi světovými válkami, ukázky z produkce státních nakladatelství 50. až 80. let i z produkce soukromých nakladatelů z konce 20. století. Řada prací ze sbírek oddělení knižní kultury je originálními předlohami pro tisk obálek knih vytvořených význačnými českými výtvarníky. Vystavena jsou například díla Ondřeje Sekory, Josefa Lady, Josefa Vodrážky, Jana Rambouska, Josefa Lieslera, Cyrila Boudy, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Václava Fialy a dalších.