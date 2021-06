Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma

Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Daniely Bacíkové. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Moje kino live: Víkend na chatě

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí

Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak nehojí – rčení jehož pravdivost stoupá s mírou vypitého alkoholu. Tahle finská komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě 35. narozenin, vás o tom přesvědčí. Roky nevázaného mládí vystřídaly nažehlené konvence střední třídy a blížící se polokulaté narozeniny společné kamarádky Mitzi tak snadno zavdají příčinu k návštěvě chaty, kde kdysi všichni pařili jako náctiletí. Jednoduchá zápletka dává vyniknout brilantně napsaným dialogům, vrstevnatosti postav i notoricky známým písničkám.

Autokino Strahov: Ještě máme čas

KDY: Od 21.15

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, venkovní sezení 120 Kč



Viggo Mortensen (Tohle je náš svět, Zelená kniha) v hlavní roli svého režijního debutu inspirovaného vlastním dětstvím a dospíváním. Liberální John žije ve slunné Kalifornii obklopen milující rodinou, daleko od provinčních hodnot tvrdého a homofobního otce (Lance Henriksen). Ve chvíli, kdy se u otce projeví příznaky stařecké demence, cítí John povinnost překonat křivdy minulosti a postarat se o něho. Upřímné drama o odpuštění, zodpovědnosti a křehkosti rodinných vztahů, které zazářilo ve výběrech MFF Cannes, Toronta nebo Sundance divákům připomene, že říct si to nejdůležitější je potřeba včas.

Kolem světa: Tisíc mil pěšky přes Balkán

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… Seriál cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… Jakub Šolc, vyznavač dálkových trailů a náročných dobrodružství, se po předloňském 820 kilometrů dlouhém přechodu Pyrenejí rozhodl, že chce tentokrát ujít tisíc mil. Pro tento cíl si v časech koronavirového léta vybral stále ještě divoký, ale zato nádherný Balkán. Naplánoval si trasu vedoucí převážně po trailu Via Dinarica White Trail ze Slovinska až do Severní Makedonie. Jeho dlouhé putování vedoucí přes největší krasovou oblast Evropy sice započal s kamarádkou Káťou, ale nakonec větší část z 1600 kilometrů dlouhé cesty absolvoval sám. Přednáška bude nejen o neuvěřitelné přírodě, chvílích cestovatelské euforie, souboje člověka s přírodou i se sebou samým, ale i o setkáních s místními lidmi či nebezpečnými zvířaty v divočině. Přednášku ocení nejen ti, kteří mají v oblibě dálkové traily, ale především ti, kteří mají rádi pořádné dobrodružství.

Autokino Ledárny: Superman

KDY: Od 21

KDE: Autokino Ledárny, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za jeden automobil (maximálně 2 lidé uvnitř), vstupenky zde



Jmenuje se Kal-el a pochází z planety Krypton. Jako jediný přežil její explozi v obrovské kosmické katastrofě, když ho otec, předvídavý kryptonský vědec Jor-El, vyslal v malé vesmírné kapsli do vesmíru. Dítě přistane na Zemi, poblíž městečka Smallville, kde se ho ujmou bezdětní manželé Kentovi, žijící na osamělé farmě. Od malička má malý Kryptoňan mimořádné schopnosti, které každým rokem sílí. Po smrti adoptivního otce se mladý Clark Kent setká s duchem Jor-Ela, jenž byl zakódován v jednom z kryptonských krystalů. Výsledkem několikaleté otcovy instruktáže je Superman se všemi atributy: umí létat, má superzrak i supersluch, supersílu s níž dokáže zvedat domy i letadla a navíc je téměř nezranitelný. V přestrojení za neohrabaného novináře Clarka Kenta začíná pracovat v deníku Daily Planet. Nejenže se přitom seznámí s pohlednou kolegyní Lois Laneovou, která se stane jeho věrnou družkou a průvodkyní, ale ještě navíc se mu podaří zhatit plán geniálního zločince Lexe Luthora, který chce s pomocí ukradených nukleárních raket odstřelit Kalifornii od amerického kontinentu.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývajíi značně jedovaté? „V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidé ze zahrady.