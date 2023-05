Chtěli byste si zpestřit svůj program? Podívejte se, co se tento den koná za zajímavé události.

V Kulturním centru Zahrada si můžete ve čtvrtek večer užít koncert Tučňáků s Rosťou Fišerem. | Foto: archiv pořadatele akce

Tučňáci a Rosťa Fišer

KDY: Od 20

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 310 Kč



Legendární country-folková hudební skupina, jejíž hlavní postavou byl Michal Tučný, představí jeho písničky v původních aranžích a nástrojovém obsazení. Hostem kapely bude Rosťa Fišer, který je doslova Michalovým dvojníkem. Máte jedinečnou šanci, poslechnout si Michalovy písničky tak, jak mají znít, v původních aranžích a nástrojovém obsazení.

Fidlovačka: Kouř

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 529 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Výstava fotografií Jedinečnost

KDY: Denně do 2. května

KDE: Ústřední knihovna (centrální hala), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



V neziskové organizaci Borůvka Praha o. p. s. věří, že každý člověk má právo na plnohodnotný život. Věří, že to, jak vypadáme, nás nepředurčuje k tomu, jací jsme, co cítíme nebo po čem toužíme. Mohou to být každodenní maličkosti – práce, přátelé, koníčky, bezpečí, pocit, že někam patříme. Zdánlivé drobnosti, ale právě ty dávají našim životům smysl. Letos je to již 25 let, co pomáhají jejich klientům zapojit se do společnosti a uplatnit se na běžném trhu práce. Právě v tomto výročním roce připravili něco speciálního – charitativní kalendář s názvem Jedinečnost s originálními fotografiemi Martina Vítka. Aktéry jsou jejich bývalí klienti nebo současní kolegové, kteří dokazují, že tělesné postižení nemusí být handicap. Každý jsme jedinečný, ale mnohé touhy a přání nás spojují. Jejich kalendář přibližuje 12 významných témat, která se často zdráháme otevřít, ačkoli se dotýkají nás všech. Zároveň dává naději, že sny se mohou plnit, když se jich nevzdáme. Každý zakoupený kalendář jim umožní pokračovat v jejich práci a podporovat lidi s tělesným postižením v jejich soběstačnosti. „Lidé často potřebují svět házet do škatulek, ten pak však není pravdivý, ani skutečný. I s handicapem si zasloužíme žít šťastný, spokojený a naplněný život,“ říká Tereza Jirková, aktérka kalendáře. Kalendář si můžete zakoupit od 18. května na stránkách www.obchudekboruvka.cz.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!