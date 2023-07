Už máte plán, jak si zpestřit start nového týdne? Podívejte se na pár akcí, které se dnes v Praze konají.

Monkey Business zahrají poslední červencový čtvrtek v branických Ledárnách. | Foto: Pavel Sojka

Prague Open Air: Monkey Business

KDY: Od 19.45 (areál od 17)

KDE: Ledárny Braník, Ledařská 8, Praha 4

ZA KOLIK: 650 Kč



Funkoví a nezastavitelní Monkey Business předvedou svou show pod širým nebem v Ledárnách Braník. Přijďte si ji užít s nimi!

KinoBus Horní Měcholupy

KDY: Od 24. do 27. července od 21.15

KDE: Areál SK Horní Měcholupy, roh ulic Hornoměcholupská a U Golfu, Praha 10

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Pondělí: Hádkovi

Úterý: Top Gun - Maverick

Středa: Mimořádná událost

Čtvrtek: Kdyby radši hořelo

Chilli fest

KDY: Od 24. do 30. července

KDE: Počernický pivovar, Národních hrdinů 3, Praha 9



"Jsi milovník chilli co rád zkouší a ochutnává nové věci? Tak to si nesmíš nechat ujít nejpálivější týden v Počernickém pivovaru!! Nejen, že náš šéfkuchař dává dohromady speciální chilli menu, ale připravujeme pro tebe i pálivé drinky! Máš se na co těšit a my zas na tebe! Pivu a chilli zdar," zvou pořadatelé akce.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

KDY: Do 1. října denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč



Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.