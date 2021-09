Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 400 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící. Nová komedie napsaná přímo pro Švandovo divadlo je nekompromisním nahlédnutím do hloubi divadelních útrob, kde se hon za úspěchem rovná boji o přežití. Ušetřen není nikdo od dobrosrdečného vrátného, přes dramaturgyni toužící po lásce jak z kánonických titulů až po ředitele, jenž musí tvrdou rukou vést podnik, kde se ale všichni chtějí kamarádit.

Letní kino Centrum Černý Most: Forrest Gump

KDY: Od 21.00

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 6, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Na střeše Centra Černý Most vyrostlo po dlouhé filmové pauze letní kino. To kromě oblíbených filmových trháků každý čtvrtek láká také na společnost známých stand-up komiků. Dnes si kromě ikonického filmu Forrest Gump s Tomem Hanksem v hlavní roli užijete zábavné vystoupení Adama Balažoviče.

Pražský výběr v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Na místě 650 Kč

Legenda české hudební scény Pražský výběr se představí na Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Tento koncert si rozhodně nenechte ujít! Koncertní areál letos vznikl hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si užijí pohodovou letní atmosféru, vedle skvělé muziky i spoustu dobrého jídla a pití.

Auto/letní kino Strahov: Candyman

KDY: Od 22.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Jeho jméno znají všichni, ale vyslovit si ho netroufne nikdo. Kultovní hrdina všech strašidelných historek, jehož poznávacím znakem je zlověstný hák natřený medem a roj včel. Stačí ho pětkrát vyvolat před zrcadlem a on se objeví – tentokrát v galerii moderního umění. Mladý výtvarník Anthony má pocit, že jeho kariéra stagnuje a on potřebuje nový impuls, aby mohl pokračovat v tvorbě. Jednoho dne mu kamarád povypráví tragický příběh o tom, jak se zrodil muž s hákem a proč začal vraždit. Anthony je tou legendou zcela fascinován a začne pátrat po dalších okolnostech. Jeho obrazy najednou získávají temný nádech a postupně se na nich začíná objevovat jediná tvář…

Buty v Modré Vopici

KDY: Od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 390 Kč

Užijte si v kultovním klubu Modrá Vopice koncert, jaký tam jen tak nebývá. Zahrát totiž přijedou Buty, česká populární hudební skupina, původně z Ostravy, která vznikla v roce 1986 ze skupin U238 a B komplex. Zakládajícími členy jsou Richard Kroczek a Radek Pastrňák. K nim se přidali Vít Kučaj, Ivan Myslikovjan a Luděk Piaseczný.