The New Horizons, Slut & Natvre v Crossu KDY: Od 19 KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7 ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné ("Podpoř prosím kapely podle tvých možností a situace od 66 Kč do 666 Kč. Nechceme dělat zbytečně drahý vstupný, naopak chceme, aby si akci mohl dovolit naprosto každý a každá. Doporučený vstupný, pokud je to pro tebe ok, je ideálně kilo-dvě kila. Všechno jde kapelám. Pokud ale nemáš ani dvacku, tak i tak přijď a určitě tě pustíme," vzkazují pořadatelé akce)

V holešovickém Crossu vám dnes večer zahraje trio zajímavých kapel! The New Horizons (melodický post-rockový sextet z Prahy), Slut (pražská hc-noise-psychedelická formace kolem Hrádka a Jakuba „Cecila" Plachého s více jak třicetiletou tradicí na české HC hudební scéně) a Natvre (indie a alternativní rock s náznaky post-rocku z Prahy).

Stellar Doom Night

KDY: 18-22

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého, Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: 250 Kč



Legendární průkopníci českého sludge doom metalu Gospel Of The Future po dlouhé době brutálně protřepou základy nejznámějšího metalového doupěte Strahov 007. Jejich jméno, zatěžkanost epických riffů a hřmící zvuk jistě není třeba znalcům žánru představovat. Za podpory spřátelených, vyhlášených a zaručeně hlučných pražských kapel jakou jsou Descent a Miea se můžete těšit na hvězdnou noc plnou inspirativního hluku linoucího se z nerozumně velkých hradeb kytarových reproboxů. Přijďte se pomodlit k zesilovačům a nechat rozvibrovat každý atom svého bytí na tu správnou doomovou frekvenci.

Vasilův Rubáš v Rock Café

KDY: Od 19.30

KDE: Rock Café, Národní třída, Praha 1

ZA KOLIK: 300 Kč

Známá pražská kapela je znovu na scéně v plné síle. Folk-reggae-punkové duo Vasilův Rubáš zahraje společně se skupinou Deliwery a Listopad v Rock Café. Skupina sází na chytlavé melodie, vtipné a nápadité texty plné originálních spojení, obrazů či asociací. Návštěvníky koncertu rozparádí nejen unikátním mixem skvělé hudby, ale i svým humorem a neuvěřitelným proudem energie. Posluchače navíc zaručeně dostane nejen svou hravostí, střídmou instrumentací se zemitým zpěvem, ale i svou otevřeností, ironií a sarkasmem. Dokážou nadchnout nejen příznivce folku, ale zcela jistě i fanoušky ostřejšího punku.

Fidlovačka: Sugar (Někdo to rád horké)

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 529-769 Kč



Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají s gangstery na schovávanou… Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce Sugar a dvou muzikantech na útěku.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Prohlédněte si betlémy ve ctěnickém zámku

KDY: Do 26. února 2023

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.