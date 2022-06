Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá.

Divadlo Ungelt: Slepice na zádech

KDY: Od 20

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 690-850 Kč



Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dostatečný důvod k vraždě? Bláznivá groteska o šílenství, k němuž vás dožene manželství.

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

S kouzly kolem světa

KDY: Od 10

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 189 Kč



Prožijte velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. Po představení je pro děti připravena autogramiáda (podpisové fotografie zdarma) a fotografování s Pavlem Kožíškem.Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvořáková.

Rostlinná štafeta vol. 34

KDY: 10-18

KDE: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 1

Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu! Už 34. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníte svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní!

Dream Theater v holešovické hale

KDY: Od 19

KDE: Sportovní hala Fortuna (dříve Tipsport arena), Za Elektrárnou, Praha 7

ZA KOLIK: 1290-1990 Kč



Dream Theater se v rámci své Top Of The World Tour vrací do České republiky, opět do pražské Tipsport Areny, ve které v roce 2020 předvedli skvělou show oceněnou potleskem diváků vestoje. Skupina se divákům představí 26. 5. 2022 ve složení James LaBrie (zpěv), John Petrucci (kytara), Jordan Rudess (klávesy), John Myung (basová kytara), and Mike Mangini (bicí) a zahraje nejenom repertoár z jejich již patnáctého studiového alba A View From The Top Of The World, ale i výběr toho nejlepšího z jejich vice než třicetileté kariéry, kterou tito pionýři progresivního metalu mají za sebou.

Scorpions v O2 areně

KDY: Od 18.30

KDE: O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: 1290-1990 Kč

Legendární rocková kapela se vrací na světové turné! Scorpions zahájili své „Rock Believer World Tour“ v Las Vegas. Poté se přes Atlantik vydali do Evropy, kde zahrají v devíti evropských zemích. Rok 2022 je vskutku výjimečný: Přesně před 50 lety, 22. ledna 1972, vydali Scorpions svůj velkolepý debut a odstartovali tak svou kariéru.

České cestovatelství ve stínu kolonialismu

KDY: Od 17

KDE: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Fenomén českého cestovatelství je v povědomí naší společnosti spjat zejména s osobnostmi, jakými byli Emil Holub, Josef Kořenský nebo Enrique Stanko Vráz. České země, ani jako součást Rakousko-Uherské monarchie, se nikdy nestaly metropolí, která by měla ve vlastnictví jakékoliv zámořské državy. Koloniální realita a s ní spjaté myšlení se však našemu prostoru zcela nevyhnulo. Cestovatelé byli jedním ze zdrojů českého poznávání této reality a okolního světa. Své poznatky a názory prezentovali veřejnosti pomocí literární produkce, přednášek a výstav. Zastávali ve věci koloniální problematiky různé přístupy, avšak v obecné rovině jsou patrné vlivy postojů a idejí, které vznikaly v prostředí koloniálních metropolí. Orientalistický přístup a přesvědčení o vlastní kulturní nadřazenosti se tak plně odrážely na osobní reprezentaci cestovatelů a jejich poznatků. Toto kolokvium se koná u příležitosti světového Dne Afriky. Jeho součástí budou tři příspěvky po třiceti minutách s následnou diskusí.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!