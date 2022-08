Legendy pragenfolku se vrací před klub Cross! Vasilův Rubáš a jejich show ti vyloží budoucnost, odpoví na transcendentální otázky tohoto i jiných světů! Vnímavějším jedincům dokáže nechat nahlédnout i do životů minulých! K tomu jim dopomůže neskutečné trio Fredy a Krasty z Ostravy. Jejich brut funky chce prostě vyzkoušet na vlastní kůži.Musíš vidět, musíš slyšet! K naplnění pomohou Fredy & Krasty!

Autokino Strahov: Střídavka

KDY: Od 21

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Komedie o tom, že skutečná životní láska bývá někdy v životě až ta druhá, nebo dokonce třetí a pravé partnerské štěstí může člověk najít až později na cestě životem plném zákrut.

Letní Letná

KDY: Až do 31. srpna

KDE: Letenské sady, Praha 7



Začíná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, festivalovou atmosférou naplní Letenské sady od 11. do 31. srpna. Úvod 19. ročníku obstarají švédští miláčci publika Cirkus Cirkör, kteří se vrací s novou verzí svého hitu Knitting Peace. Následuje zahájení přístupné široké veřejnosti zdarma v podobě oslnivé a ohňové Propane Punk show. Na Letní Letnou míří umělci celkem z 18 zemí světa, včetně takových zahraničních hvězd, jakými je francouzská legenda oboru Johann Le Guillerm či temperamentní soubor Compañía de Circo "eia" ze Španělska. Českou scénu otevírá soubor AirGym Art Company s premiérou NonSen(s) a hned v šesti sólech se představí novocirkusové umělkyně. To nejlepší z českého nového cirkusu obsadí kromě šapitó také 3 venkovní scény, kde festival nabídne 8 představení pro veřejnost zdarma. Festival dopřeje zážitky i dětem, a to na samostatné scéně s více než 86 představeními pro nejmenší. Více informací o programu, vstupenkách i všem dalším na letniletna.cz.

83. Výstava exotického ptactva

KDY: Do 28. srpna, denně 10-18

KDE: Skleníky Botanické zahrady PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (děti, studenti, senioři 50 Kč, ZTP zdarma)

Máte rádi exotické ptactvo? Je tu pro vás zajímavá výstava, tentokrát s podtitulem Království mníšků.

Divadlo Ungelt: Kdokoli může udělat cokoli

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Jak si nezoufat, když kolem vás zuří hospodářská krize, vy nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit dvě děti? Stačí stejně jako Betty MacDonaldová mít podnikavou sestru, svéráznou maminku, milující rodinu a uvěřit, že když jde do tuhého, může opravdu kdokoli dělat cokoli. "Dramatizaci unikátního humoristického románu, v němž si autorka dokáže dělat legraci z věcí víc než těžkých, uvádíme ve světové divadelní premiéře," říkají lidé z divadla.

Mami, tati, dějou se věci 2022

KDY: 10-18

KDE: Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Zveme vás na třetí ročník festivalu, který nabídne divadelní představení, čtení poutavých příběhů, tvořivé dílny pro nejmenší i malý bazar. Přijďte si užít letní den, hrát si, vyrábět nebo si vyměnit školní potřeby a hračky," zvou pořadatelé.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, který ocení nejen vaše děti.