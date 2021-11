Frankie & The Deadbeats s hosty v Besedě

KDY: Od 20.30

KDE: Malostranská Beseda, Malostranské náměstí 21, Praha 1

ZA KOLIK: 220-250 Kč

Po dobytí pražského Futura se parta desperádů Frankie & The Deadbeats posouvá blíže k Hradu, aby si svým temným country podmanila Malostranskou Besedu. Sekundovat jim budou garážovější Hippie Chippies. Tato noc nebude krátká…

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Autokino Strahov: Přání Ježíškovi

KDY: Od 19.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlci z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci.

Kolem světa: Filipíny na souši i pod vodou

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Martin Chvoj, cestovatel a podvodní fotograf, vypráví o zážitcích, které nasbíral po třech letech pobytu na ostrovech Filipín. Dobře známé destinace jsou malý zlomek toho, co tato země nabízí a tak se dozvíte, kde lze stále nalézt nová úžasná místa, o kterých průvodci neslyšeli. Podíváme se jak na velké ostrovy jako je Luzon, Cebu nebo Palawan tak i na malé a o to unikátnější ostrovy jako je dramatický Coron, sopečný Camiguin, odlehlé Ticao či korálový atol Tubbatahazařazený na seznam UNESCO. Nemalá část bude věnována potápění, protože prozkoumávat Filipíny pouze ze břehu je jen polovina zábavy.

Barack Obama: Země zaslíbená

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Uvedení memoárů Baracka Obamy Země zaslíbená. Nahlédnutí do osobního života prvního afroamerického prezidenta Spojených států i do zákulisí nejvyšší americké politiky. O knize i souvislostech, v nichž se bude číst, budou diskutovat ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý velvyslanec ČR ve Spojených státech Michael Žantovský a překladatel Martin Svoboda. Moderuje Jana Sehnálková z Katedry severoamerických studií FSV UK.

Dovolená paní Josefy

KDY: Od 19 (hraje se i pátek 26. listopadu)

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Koncert a křest alba: Roman Janál & Karel Košárek

KDY: Od 19.30

KDE: Novoměstská radnice (Velký sál), Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: 150-250 Kč

Koncert předního českého barytonisty Romana Janála a klavíristy Karla Košárka u příležitosti křtu jejich společného CD Slovenská lidová poezie v písních. Jak již název samotného CD napovídá, dramaturgie CD staví na kulturním dědictví lidových písních, jejichž úprav se ujali dva významní autoři, Bohuslav Martinů a Mikuláš Schneider Trnavský. Večerem bude provázet Jiří Vejvoda.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.