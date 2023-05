Chtěli byste si zpestřit svůj program? Podívejte se, co se tento den koná za zajímavé události.

Smyčcový orchestr Harmonia Praga vám ve čtvrtek večer zahraje v sále Novoměstské radnice. | Foto: NR

Stylové večery 2023 na Novoměstské radnici

KDY: Od 19.30

KDE: Novoměstská radnice (Velký sál), Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: 230-350 Kč



Smyčcový orchestr Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem pořádá v roce 2022 jubilejní 10. ročník cyklu koncertů na Novoměstské radnici s názvem Stylové večery 2023. Dnešní program: Repertoárové novinky a premiéry - Harmonia Praga stále hledá.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Radim Vizváry: Sólo

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 370 Kč



Deset milníků pantomimy v podání předního českého mima Radima Vizváryho. V 90 minutách představí pestrou škálu odstínů tohoto žánru. Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Tradice, poetika, groteska, extravagance i lyrika. Budete se smát i brečet a to bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž nejsou potřeba. Vyjadřuje se čistě tělesně a organicky propojuje pohybovou virtuozitus přesvědčivým herectvím. Sólo Radima Vizváryho je dechberoucí podívaná vhodná jak pro milovníky pantomimy, tak pro diváky, kteří se s ní setkávají poprvé.

Fidlovačka: Dánská dívka

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 419 Kč

Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Rostlinná štafeta vol. 47

KDY: 10-18

KDE: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 1

ZA KOLIK: Od 520 Kč



Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu! Už 47. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníte svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.