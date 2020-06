Cry Baby Cry na Smíchově

KDY: 19-21.20

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Pět žen sev dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Ale může nás vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi, Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Bohdana Pavlíková nebo Blanka Popková. Režijní dohled měla Martina Krátká.

Podkarpatská Rus: Kraj vlků, loupežníků i hor

KDY: 18.30-21.30

KDE: Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

ZA KOLIK: 99 Kč



Přednáší Petr Blahuš. Podkarpatská Rus je dodnes neuvěřitelně svobodným koutem Evropy. Na jejich poloninách se volně pasou stáda polodivokých koní, svahy hor jsou pokryty těmi největšími borůvkami na světě, hřiby je možné sbírat do nůše a za zimních nocí se třpytivým vzduchem nese vytí vlčích smeček. Je to místo, kde si- na rozdíl od přelidněných Alp – poutník stále připadá opuštěný jako před staletími a kde si může svobodně rozdělat svůj večerní oheň, kde se mu líbí… Podkarpatská Rus je také místo, které patřilo skoro 26 let do Československa, kde místní lidé s láskou a hrdostí stále na tuto dobu vzpomínají a kde najdeme dodnes překvapivě hodně stop na tuto neslavnější část moderních českých dějin.

Muzika v Riegrových sadech: PSH

KDY: 17-20

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: 450 Kč



Užijte si koncerty pod širým nebem, pod korunami stoletých kaštanů a navíc z čerstvě zrekonstruovaného prvorepublikového pódia. Po skvělých vystoupeních Anny K a také hned dvojité porci od kapely Chinaski, na vás dnes večer čeká domácí hiphopová stálice PSH.

Rodinné jógování ve Stromovce

KDY: 10-11

KDE: Stromovka, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



Malí i velcí jogíni se scházejí na pravidelném cvičení pod širým nebem každý čtvrtek . „Sraz je v 10 hodin u Planetária. Vezměte sis sebou podložku na cvičení či deku, pití a popřípadě repelent. Příspěvek za cvičení je 100 korun na rodinu," vzkazuje zájemcům cvičitelka Katka.Na co se můžete těšit? "Budeme se protahovat, posilovat, dýchat z plných plic a hlavně si to užijeme společně s dětmi," dodává.