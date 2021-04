Autokino Strahov: Sinister 2

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes vás čeká americký horor Sinister 2. Do opuštěného venkovského domu se nastěhuje Courtney Collinsová se svými dvojčaty, devítiletými syny Dylanem a Zachem. Brzy ale zjistí, že nejsou mezi stěnami domu asi až tak úplně sami. Na scénu krvavého příběhu se vrací stará promítačka a filmy, kamera, duše dětí, zavražděné rodiny využité jako oběť něčemu či někomu… Malý Dylan se mění, chová se stále záhadněji a zdá se být pod vlivem divných sil. Bagulova chvíle se blíží. Je nějaká naděje zastavit blížící se krvavý rituál? Jsou opuštěný dům nebo nedaleký kostel dostatečnou ochranou? Nebo spíše pastí? Najde se pomoc?

Kolem světa: Bolívie s Pavlem Svobodou

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Z cyklu cestovatelských přednášek Kolem světa. Bolívie je nejchudší zemí Jižní Ameriky. Přes polovinu obyvatel Bolívie tvoří původní indiáni, po tržištích pobíhají plnoštíhlé indiánky v dlouhých sukních a komických buřinkách. Náhorní plošina Altipláno je jako z jiného světa. Největší solná plán světa Salar de Uyuni, různobarevné laguny, zaledněné sopky, gejzíry, termální prameny, plameňáci! Nejvýše položené hlavní město světa La Paz, co ve skutečnosti není hlavním. Na kolech projedeme legendární „silnici smrti“, lodí po jezeře Titicaca, kde se na ostrově Slunce zrodil první Inka. Vypravíme se také do amazonské džungle, kde budeme chytat piraně, jíst housenky a hledat živou anakondu. Společnost nám dělají aligátoři, želvy, opice i říční delfíni. Rozeklané velehory, horníci ve středověkých štolách, rozpadající se autobusy, indiánský festival, tance a veselice. Bolívie je zemí velmi svéráznou. Promítá cestovatel a fotograf Pavel Svoboda.

Moje kino Live: Corpus Christi

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč podle vašeho rozhodnutí



Kupte si vstupenku jako do normálního kina, před promítání si můžete popovídat s ostatními sledujícími a po skončení filmu na vás čekají zajímavosti o něm. Projekt Moje kino Live dnes uvádí snímek Corpus Christi… Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Zacvičte si online jógu

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si zdarma jógu pod vedením nadšené instruktorky Daniely Bacíkové. Cvičí se vždy ve čtvrtek a lekce jsou vhodné pro začátečníkyi pokročilé všech věkových kategorií.

Loos versus Rudolf M. Schindler

KDY: 19-21.30

KDE: Facebooková událost, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 80 Kč



Online přednáška je součástí oslav 150. výročí narození Adolfa Loose ve Winternitzově vile s názvem Loos Forever. Adam Štěch představí Adolfa Loose v kontextu díla architekt Rudolpha M. Schindlera, který se zásadním způsobem podílel na vzniku moderní americké architektury. Působil výhradně v Los Angeles a během dvacátých až padesátých let minulého století postavil několik desítek mistrovsky koncipovaných privátních domů, ve kterých zužitkoval svůj vídeňský původ. Adolf Loos byl totiž stejně tak jako Otto Wagner na Vídeňské akademii výtvarných umění jeho učitelem a jeho charakteristická práce s prostorem se promítla i do Schindlerovy vlastní práce.

Pragovka Gallery: Neviditelné přednášky

KDY: Od 18

KDE: Web galerie, facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Pragovka Gallery srdečně zve na další doprovodný program výstavy Festival neviditelného filmu kurátorek Ley Petříkové a Maro Hajrapetjan v prostorách Pragovka Gallery Foyer a online. Tentokrát se můžete těšit na přednáškový blok Neviditelné přednášky Kateřiny Svatoňové a Jana Raka.

Kateřina Svatoňová: Zviditelňování neviditelného - Audiovizuální média v rukou okultních nauk a spiritismu

Příspěvek se zaměří na spojnici mezi technikou, vědou, (uměním) a okultními vědami.

Jan Rak: Neviditelnost fyziky

Etablovaný fyzik Jan Rak, jenž má za sebou dlouhodobé působení v zahraničí, se bude v přednášce zabývat otázkou neviditelnosti z pohledu fyziky coby, výsostého oboru pro výzkum neviditelnosti, protože zkoumá fenomény, které jsou ze své podstaty neviditelné (vzájemné působící síly a energie…) Co z toho vyplývá pro naše pojetí reality?

Jarní hvězdy České filharmonie II: Nikolaj Szeps-Znaider

KDY: Od 20.15

KDE: Televizní stanice ČT Art

ZA KOLIK: Zdarma



Danský virtuos Nikolaj Szeps-Znaider se po více než třech letech znovu vrací k České filharmonii. Společně s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem přednese první houslový koncert Maxe Brucha. Během koncertu bude probíhat veřejná sbírka ve prospěch systémové psychosociální pomoci zdravotníkům. V závěru večera příznačně zazní Beethovenova symfonie Eroica. Program: Ludwig van Beethoven (Coriolanus, předehra, op. 62), Max Bruch (Koncert pro housle a orchestr č. 1 g moll, op. 26), Ludwig van Beethoven (Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 „Eroica“). Účinkující: Nikolaj Szeps-Znaider (housle), Semjon Byčkov (dirigent), Česká filharmonie, Marek Eben (moderátor). Koncert se uskuteční bez účasti publika. Ve čtvrtek 25. března ve 20.15 bude živě přenášen na ČT art a sociálních sítích České filharmonie.

Dos soles solos: Světová premiéra Baletu Národního divadla

KDY: Od 19, ke zhlédnutí do středy 31. března 24.00

KDE: YouTube, web akce

ZA KOLIK: Zdarma



Světová premiéra, za kterou stojí choreograf Alejandro Cerrudo, jen potvrzuje, že i v sezoně 2020/2021 se Balet Národního divadla věnuje nové tvorbě a nezapomíná na smysl umění. I přes obtížnost doby se stále snaží kultivovat společné prostředí a přinášet kreativní energii.