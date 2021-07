Kolem světa: Amazonská očista aneb život mezi šamany

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý červen 990 Kč

Seriál cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… "V roce 2019 jsem strávila dalších dva a půl měsíce v Amazonii jako facilitátor a zároveň dokončovala vlastní léčbu atopického ekzému, očisty těla a celkové transformace. Jaké metody tento šamanský kmen používá. Proč jsou tak důležité zvracedla na očistu, sauny, dietování rostlin, rostlinné koupele a ceremonie s ayahuascou. Jaký byl celý vývoj a proces poznání a také první facilitování návštěvníků Amazonie z ČR. A nakonec v roce 2020 jsem strávila v amazonské džungli 6 měsíců. Prošla jsem si spirituálním učením a již 8mi šamanskými dietami, 160 ceremoniemi s matkou všech rostlin Ayahuascou. Bylo to požehnání nebo prokletí? Svět se začínal uzavírat a já neměla šanci se vrátit domu. Jak to v džungli probíhalo v době, kdy se celý svět uzavřel? Jak k tomu přistupovali šamani, jaká byla situace džungle. Dalšího půl roku stráveného mezi šamanským kmenem Shipibo a jejich hlubokém učení. Zde se budeme zaměřovat na cestování spíše astrální a spiritualní, které je těmto přírodním šamanským kmenům tolik blízké. Léčí tělo, mysl i duši," vypráví o svých zážitcích cestovatelka Veronika Motalová.

30. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa

KDY: 19-20

KDE: Havel Channel nebo facebookový profil Knihovny Václava Havla

ZA KOLIK: Zdarma



Cyklus večerů Knihovny Václava Havla a Muzea paměti XX. století… Když psali zoufalí Češi po srpnové invazi bílou barvou po domech „Běž domů, Ivane!“, netušili, že Ivanové se tu usadí, založí rodiny a odjedou až za dlouhých dvacet tři let. Ještě na začátku roku 1990 se na území Československa nacházelo přes 73 tisíc sovětských vojáků a tisíce jejich rodinných příslušníků. A také 1220 tanků, 2505 bojových vozidel a obrněných transportérů, 1218 děl a minometů, 76 bojových letadel a 146 bojových vrtulníků. Poslední transport opustil území republiky před třiceti lety, 21. června 1991. O významu, okolnostech a souvislostech odchodu sovětských vojsk budou hovořit šéf tehdejší parlamentní komise Michael Kocáb, europoslanec a bývalý ministr obrany Alexandr Vondra a historik Prokop Tomek. Moderuje Jan Kalous.

Autokino Strahov: V zajetí démonů 3 - Na Ďáblův příkaz

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Americký horor je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a neznámého zla, které šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenovi. Jeden z nejnapínavějších případů jejich skutečné kariéry začal bojem o duši malého chlapce a pokračoval způsobem, kterým si ani jeden z nich nedovedl představit – historicky první obhajobou v americké historii, kde se vrah odvolával na posednutí ďáblem.

Království železnic otevírá

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč



Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Pro vinaře: Riesling Rocks

KDY: 17-22

KDE: Senovážné náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Největší rieslingový festival pod širým nebem. Přijďte na jedinečnou open air party v centru Prahy. Čeká na vás zábava a nabídka více než 30 druhů skvělých ryzlinků z celé Evropy. V 17 hodin se můžete těšit na DJ Míšu a od 20 vystoupí skvělá kapela Vojty Kotka TH!S. Kromě skvělé degustace a hudby budete moci zakusit speciální "riesling friendly" občerstvení, které zajišťuje šéfkuchař Vinografu Dušan Mackovič.

J.A.R. open air v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 490 Kč



Po loňské vydařené premiéře se i tento rok dočkají hudební fanoušci koncertů na letní scéně Lucerna Music Baru. Letošní série se uskuteční ve zbrusu novém koncertním areálu v Ledárnách Braník. J.A.R. zde vystoupí celkem třikrát.

8lidí: Kleopatra, jak ji neznáte

KDY: 24. a 25. června, vždy od 19, 19.45 a 20.30

KDE: Divadlo Na Zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč přes GoOut

Skupina 8lidí připravila audiowalk, ve kterém se diváci vydají na pouť z divadla ven do egyptského podsvětí. Kleopatra umírá, s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civilizace pomalu zaniká a na trůn už žádný faraon neusedne. Tím Kleopatřina osobní cesta ale nekončí, v Egyptě i posmrtný život může být bohatý. Královnu s božskou podobou čeká dlouhá cesta podsvětím, během které bude váženo její srdce i její činy. Kleopatra umírá 10 let předtím než se narodí Panna Marie. Co mohlo být jinak, kdyby Kleopatra nespáchala sebevraždu? Prosadilo by se křesťanství v takové míře, kdyby se smrtí Kleopatry nezanikl kult bohyně Isis? Odkud vycházejí kořeny naší civilizace? Jedná se o tzv. audiowalk – první část představení se odehrává v Divadle Na zábradlí a dále se pokračuje v okolí divadla. Představení není vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V každém termínu si můžete vybrat jeden ze tří časů, přičemž každá z těchto skupin má kapacitu 20 míst.

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Denně 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada - skleník Fata Morgana, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!